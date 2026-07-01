지난달 30일 마포 본사서 기념식 개최 조현상 부회장, ‘헤리티지 DNA’ 핵심 가치 제시 AI 등 영역 확대하고 실리콘 음극재 사업 본격화

[헤럴드경제=고은결 기자] HS효성이 창업 60년과 창립 2주년을 맞아 ‘헤리티지 DNA’와 ‘가치경영’을통한 새 도약에 나선다.

HS효성은 지난달 30일 서울 마포 본사에서 창업 60년·창립 2주년 기념식을 열고 지난 2년의 성과를 돌아보며 미래 비전을 공유했다고 1일 밝혔다. 행사에는 국내 임직원과 해외 20여개 사업장이 온라인으로 참여했고, 429명의 장기근속자가 함께했다.

이번 기념식에서는 효성그룹 60년 역사상 첫 비(非)오너 출신인 김규영 HS효성 회장이 직접 그룹 비전을 발표했다.

김규영 회장은 기념사에서 “창업 60년·창립 2주년을 맞아 앞으로 나아갈 방향을 다시 확인해야 한다”며 “‘가치, 또 같이’ 정신을 바탕으로 기술과 품질, 서비스, 실행력 모든 분야에서 초격차를 실현해야 한다”고 말했다.

이어 “우리가 하는 모든 일의 출발점은 고객”이라며 “고객 중심의 초격차를 통해 ‘HS효성은 다르다’는 신뢰를 쌓아야 한다”고 강조했다. 또한 “시장에서는 그룹 안정화에 3년 이상 걸릴 것으로 예상했지만 2년 만에 성공적으로 분할을 마무리했다”며 “조현상 부회장을 비롯한 경영진과 임직원들의 헌신이 있었기에 가능했다”고 평가했다.

김 회장은 초격차 경쟁력의 기반으로 안전, 품질, 원칙 준수, 책임감, 상호 신뢰와 협력을 꼽으며 “기본이 단단한 조직은 흔들리지 않는다”고 강조했다.

조현상 HS효성 부회장은 창업 60년과 창립 2주년을 맞아 ‘헤리티지 DNA’를 미래 성장의 핵심 가치로 제시했다. 기념식 전에는 경영진과 함께 효성 창업주인 고(故) 조홍제 회장과 고 조석래 명예회장의 선영을 찾아 참배하고, 선대의 ‘산업입국’ 정신을 계승해 미래 경쟁력을 강화하겠다는 의지를 보였다.

HS효성은 타이어코드와 탄소섬유, 아라미드, 에어백 소재 등 기존 사업 경쟁력을 높이는 동시에 인공지능(AI)·디지털전환(DX), 모빌리티, 글로벌 공급망 관리(SCM) 등으로 사업 영역을 확대하고 있다. 또 독립 이후 첫 신사업으로 추진 중인 실리콘 음극재 사업도 본격화하고 있다. 최근 벨기에 소재 기업과 합작해 ‘HS효성에너지솔루션코리아’를 설립헤 공장 착공을 준비 중이며, 국방·항공·우주·친환경 분야까지 첨단 소재 사업을 확대할 계획이다.

한편 창립 기념행사로는 장애인 사이클 국가대표 박찬종 선수 북콘서트를 열고, 마포 본사에서는 그룹 역사 유물을 전시하는 팝업 전시를 진행 중이다. 오는 4일에는 임직원 가족을 초청하는 ‘패밀리데이’를 열어 마술쇼와 체험 프로그램 등을 운영할 예정이다.