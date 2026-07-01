위메이드, 中 지분 40% 최대 주주로 게임 개발 역량, 미르 IP 경쟁력 노려 9200억원 M&A, 中 자본종속 우려도 크래프톤·넷마블 등도 2대 주주 자리

중국 자본이 K-게임 경영권까지 집어삼켰다. 위메이드 창업자이자 최대주주인 박관호 이사회 의장이 보유 지분 전량을 중국계 투자 플랫폼에 매각했다. 이로써 위메이드의 경영권이 중국 자본에 넘어갔다.

그동안 중국 자본이 크래프톤, 넷마블, 시프트업 등 국내 주요 게임사에서 2대 주주나 전략적 투자자 위치에 머물러온 것을 상기하면 이례적인 상황이다. 국내 중견 게임사의 경영권이 중국계 자본으로 넘어가는 사례가 현실화되면서, 한국 게임산업의 중국 의존과 핵심 IP 주도권을 둘러싼 우려가 커질 것으로 보인다.

1일 위메이드에 따르면 박 의장은 자신이 보유한 위메이드 보통주 1335만738주를 네오펄스에 양도하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다.

박 의장의 보유 지분 39.33% 전량이다. 총 거래대금은 9200억원으로, 계약금 920억원은 지급됐고 잔금 8280억원은 오는 10월 30일 지급될 예정이다.

거래가 마무리되면 네오펄스는 기존 보유분 31만3053주를 더해 총 1366만3791주를 보유하게 된다. 지분율 40.25%를 확보하며 최대 주주에 오른다. 박 의장은 보유 주식을 한 주도 남기지 않는다. 네오펄스는 알리바바와 중국 주요 게임 기업들과 긴밀한 네트워크를 보유한 투자 플랫폼으로 알려져 있다.

중국 자본이 국내 게임업계에 들어온 것은 새로운 일이 아니다. 텐센트 계열로 분류되는 이미지프레임인베스트먼트는 크래프톤 지분 14.40%를 보유하고 있다. 최대주주인 장병규 의장(15.55%)과 지분율 격차가 불과 1.15%포인트에 그친다. 넷마블에서도 방준혁 의장이 25.29%, 중국계 한리버인베스트먼트가 18.38%를 들고 있다. 시프트업 역시 김형태 대표가 38.43%, 에이스빌 PTE. LTD가 34.48%를 보유해 중국계 자본이 2대 주주에 올라 있다.

그럼에도 중국 자본은 대체로 ‘경영권 밖 주요 주주’에 머물러 왔다. 중국 시장 진출과 퍼블리싱 협력에는 깊이 관여하되, 최대주주로 올라서 경영 책임을 직접 떠안는 방식은 피해온 셈이다. 국내의 중국 자본에 대한 반감, 경영권 확보에 따른 규제·평판 리스크 등이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다.

그간 2대 주주나 전략적 투자자로 경영권 밖에 머물던 중국 자본이 K-게임 경영권까지 확보한다는 점에서 위메이드 매각은 기존 투자 흐름과 결이 다르다. 2004년 액토즈소프트가 중국 샨다에 인수된 전례가 있지만, 당시 거래 규모는 약 961억원 수준이었다. 반면 이번 위메이드 매각은 9200억원 규모인 데다, 중국 시장에서 강한 인지도를 가진 미르 IP와 창업자 지분 전량이 함께 넘어가는 구조다. 중국 시장을 키우려면 중국계 파트너가 필요하지만 그 과정에서 한국 게임사의 핵심 IP와 경영권까지 중국 자본에 종속되는 것 아니냐는 우려도 커질 수밖에 없다.

네오펄스가 위메이드에 베팅한 핵심 배경 역시 미르 IP다. 위메이드에 따르면 네오펄스는 위메이드의 MMORPG 개발 역량과 미르 IP의 중국 내 경쟁력을 주요 투자 이유로 꼽았다.

업계 안팎의 우려가 적지 않지만 위메이드와 네오펄스는 이번 거래를 중국 시장 확대와 인공지능(AI) 기반 게임 전환의 계기로 삼겠다는 계획이다. 양사는 중국 주요 IT 기업과 게임 개발사, 퍼블리셔와 협력해 미르 IP 사업 모델을 다변화하고 글로벌 유통 기반을 넓힐 방침이다. 게임 개발, 차세대 그래픽, 디지털 휴먼, 라이브 서비스 운영 등에도 AI 기술을 적용한다.

박 의장도 임직원에게 보낸 서한에서 글로벌 시장 확장을 매각 배경으로 설명했다. 그는 “게임 산업은 더 이상 한 나라 안에서 완결되지 않는다”며 “더 큰 시장으로의 확장은 이제 선택이 아니라 생존의 조건”이라고 역설했다. 그러면서 미르 IP가 중국에서 여전히 큰 가치를 만들고 있고, 북미와 유럽 시장도 또 다른 성장 축이 될 수 있다고 강조했다.

위메이드 관계자도 “이번 파트너십은 강한 공감대와 신뢰를 바탕으로 차세대 게임 시장에서 선도적 위치를 확보하는 핵심 계기가 될 것”이라며 “위메이드는 철저한 현지화 전략과 AI 기반 게임 개발 역량 강화를 통해 시장 기대에 지속적으로 부응해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 박 의장은 매각 절차가 끝날 때까지 회사에 남겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 서한에서 이번 계약이 최종 절차와 잔금 납입을 거쳐야 실행된다며 “지금 당장 무언가가 바뀌는 것은 아니다”라고 했다. 그러면서 “그때까지 변함없이 이 자리에서 회사를 책임지고, 이 전환을 가장 좋은 모습으로 준비하겠다”고 말했다. 다만 절차가 마무리된 뒤에는 “한 걸음 물러나 그 성장을 진심으로 응원하려 한다”며 경영 일선에서 물러날 가능성을 시사했다. 박혜림·차민주 기자