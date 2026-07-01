좌절 선수들에 따뜻한 격려 문구 손흥민 “죄송하다”며 말 아껴

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 북중미 월드컵 출전 일정을 마치고 캡틴’ 손흥민(LAFC) 등 일부 선수들이 팬들의 위로와 격려 속에 귀국했다.

손흥민은 이동경(울산), 김진규(전북), 이한범(미트윌란), 이태석(빈), 이기혁(강원), 배준호(스토크), 조위제, 강상윤(이상 전북)과 함께 1일 새벽 인천국제공항을 통해 입국했다.

대표팀은 조별리그 3개 경기를 끝으로 월드컵 일정을 마친 뒤 몇 개 조로 나뉘어 순차적으로 귀국길에 올랐다.

앞서 전날 오전에는 홍명보 감독과 이강인(파리 생제르맹), 김민재(뮌헨), 황인범(페예노르트) 등 8명이 먼저 귀국했다.

이날 선수들이 탑승한 항공편은 새벽 4시께 도착할 예정이었으나, 공항에는 새벽 2시부터 대표팀 유니폼을 입은 팬들이 자리 잡고 선수들을 기다렸다.

비행기가 도착할 즈음에는 팬들과 호기심에 모여든 시민 등 50여 명이 게이트 주변을 채웠다.

손흥민과 엄지성, 김승규, 송범근이 먼저 입국장에 모습을 드러냈고, 나머지 선수들은 약 20분 간격을 두고 후발대로 들어왔다.

손흥민이 입국장을 빠져나오자 밤을 지새우며 대기하던 팬들은 “고생하셨어요”, “파이팅”, “고개 숙이지 말아요” 등을 외치며 따뜻한 응원을 보냈다.

선수들은 입국장을 빠져나와 별다른 말 없이 곧바로 게이트로 향했다. 손흥민은 아쉬운 심정과 팬들에게 남길 말을 묻는 취재진에 “죄송하다”며 말을 아꼈다.

이날 공항 분위기는 전날 귀국한 홍 감독 일행을 향해 300여 명의 팬이 몰려 거센 야유를 보냈던 것과는 대비를 이뤘다.

팬들은 각자 좋아하는 선수의 유니폼을 입고 ‘재성 힘내’, ‘평생 가자 손흥민’ 등이 적힌 현수막을 든 채 묵묵히 선수들을 향해 위로의 메시지를 보냈다.