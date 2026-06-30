ERP·금융 데이터 융합 AI 예측모형 중소기업 자금관리 사각지대 해소

[헤럴드경제=유혜림 기자] 제주은행이 지방은행 최초로 AI 기반 기업 자금관리 서비스 ‘AI CFO’의 핵심 기술인 미래 자금흐름 예측 AI 모형에 대한 특허를 출원했다.

30일 제주은행에 따르면 이번 특허는 기업의 ERP 데이터와 금융 데이터를 융합해 현금 유입·유출을 사전에 예측하는 기술이다. 제주은행과 더존비즈온, 테크핀레이팅스가 공동 개발 중인 ‘AI CFO’ 서비스의 핵심 원천기술이다.

이 기술은 매출·매입 예정 등 기업 내부 경영 정보와 금융 데이터를 통합 분석해 향후 자금 부족이나 과잉 가능성을 예측하는 것이 핵심이다. 제주은행은 이번 특허 출원을 계기로 AI 기반 기업금융 경쟁력을 강화하고 디지털 포용금융도 확대해 나간다는 계획이다.

국내 중소기업은 전담 최고재무책임자(CFO)를 두기 어려운 데다 ERP를 도입하더라도 발생회계와 계정과목 중심의 데이터 관리에 머물러 미래 자금흐름을 체계적으로 예측하기 어렵다는 한계가 있다.

이에 따라 매출과 이익이 발생하더라도 일시적인 현금 부족으로 이른바 ‘흑자도산’ 위험에 노출될 수 있다는 설명이다. 이번 특허를 통해 AI 기반 기업금융 서비스의 차별화와 기술 선점 효과를 확보하려는 전략으로 풀이된다.

이희수 제주은행장은 “이번 특허 출원은 ‘AI CFO’의 핵심 기술이 본격적인 서비스 구현 단계로 나아가고 있음을 보여주는 의미 있는 성과”라며 “AI와 데이터를 기반으로 중소기업의 체계적인 자금관리를 지원하고 디지털 포용금융을 확대해 나가겠다”고 말했다.