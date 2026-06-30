[헤럴드경제=최원혁 기자] 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 한국 축구대표팀이 32강 진출에 실패한 가운데 주장 손흥민을 향한 응원이 온라인상에서 이어지고 있어 눈길을 끈다.

최근 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’에는 한 트럭 뒤에 ‘손흥민 짠하다 힘내라’는 문구가 적힌 종이가 붙은 사진이 올라왔다. 대표팀 주장으로 대회를 마친 손흥민을 향한 안타까움과 응원의 마음을 담은 것으로 보인다.

사진을 올린 작성자는 “단전 밑에서부터 올라오는 깊은 탄식이 저에게도 느껴진다”며 아쉬운 심정을 전했다.

대한민국은 이번 월드컵 조별리그에서 1승 2패를 기록하며 최종 34위로 대회를 마감했다. 특히 비기기만 해도 32강에 오를 수 있었던 남아프리카공화국과의 최종전에서 0대 1로 패하며 팬들의 큰 실망을 샀다. 이 경기에서 손흥민이 선발 명단에서 제외된 것을 두고 논란이 일었다.

이런 가운데 손흥민은 30일 SNS를 통해 “팬분들께 진심으로 죄송하다”며 “팬분들이 저를 찾으실 때까지, 저를 필요로 하실 때까지 제 모든 것을 쏟아부어 다시 잘 준비해 보겠다”고 밝혔다.

손흥민의 입장문에 축구 팬들의 응원은 이어졌다. “손흥민은 정말 최선을 다했다”, “4년 뒤에도 꼭 다시 뛰는 모습을 보고 싶다”, “사과해야 할 사람은 따로 있다”, “메시·호날두처럼 불혹에도 대표팀 선수로 뛰어줬으면 좋겠다”, “우리도 이렇게 화가 나는데 선수들은 오죽했을까”, “손흥민 선수가 다음 월드컵에 제대로 된 감독과 다시 한번 도전하게 될 날을 기도한다” 등의 반응을 보였다.