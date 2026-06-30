고수온·저염분 영향 가능성…2024년 제주 바다 이상 징후 확인 연산호 ‘슬럼핑’ 첫 규명…AI 기반 해양생태 감시체계 필요

[헤럴드경제=김선국 기자] 형형색색의 제주 바다를 이루던 천연기념물 연산호 군락이 지난해 여름 집단으로 형태를 잃고 무너진 사실이 세계 최초로 학계에 보고됐다. 연구진은 고수온과 장기간 저염분 환경이 복합적으로 작용했을 가능성을 제시하며 기후변화에 따른 해양생태계 이상 현상의 경고 신호로 평가했다.

한국해양과학기술원(KIOST)은 김태훈 박사 연구팀이 제주 연안 연산호 군락 일부가 형태를 잃고 붕괴하는 현상을 세계 최초로 확인하고 이를 ‘슬럼핑(slumping·주저앉음)’으로 학술적으로 명명했다고 30일 밝혔다.

이번 연구는 제주에서 활동하는 환경단체 ‘파란’이 지난해 여름 서귀포 해역에서 연산호 이상 현상을 촬영해 연구진과 공유하면서 시작됐다.

연구 대상 지역은 열대·아열대성 생물이 서식하는 서귀포 해역으로, 국제적으로도 희귀한 천연기념물 ‘제주연안 연산호 군락’이 보호되고 있는 곳이다.

연구진에 따르면 슬럼핑은 연산호가 비정상적으로 부풀어 오른 뒤 줄기가 처지고 몸통이 뒤집혀 매달리며, 이후 바람 빠진 풍선처럼 쪼그라들어 결국 형체가 무너지는 과정을 거친다.

원인으로는 지난해 제주 남부 해역의 이례적인 해양환경이 지목됐다. 2024년 제주 남부 바다는 최근 10년 동안 가장 높은 평균 수온과 가장 낮은 평균 염분을 동시에 기록했다. 연구진은 고수온으로 생리적 스트레스를 받은 연산호가 양쯔강 담수 유입으로 50일 넘게 저염분 환경에 노출되면서 삼투압 조절 기능에 이상이 생긴 것으로 분석했다.

연구팀은 저염분의 지속시간과 강도를 함께 반영한 새로운 지표인 ‘DFW(Degree Freshening Week)’도 개발했다. 분석 결과 2024년이 최근 10년 동안 연산호가 가장 심한 저염분 스트레스를 받은 해로 나타났다. 연구진은 이 지표가 향후 연산호를 비롯한 해양생물의 저염분 위험을 조기에 진단하는 데 활용될 것으로 기대했다.

이번 연구 결과는 국제학술지 ‘사이언티픽 리포츠(Scientific Reports)’에 게재됐다.

김태훈 KIOST 박사는 “이번 연구는 연산호 붕괴 현상을 세계 최초로 관찰·기록하고 발생 원인을 제시한 것”이라며 “제주 연산호 군락의 손실은 해양생태계는 물론 어업과 관광 등 지역사회 전반에도 영향을 미칠 수 있다”고 말했다. 이어 “이상 생태현상을 사후적으로 확인하는 데 그치지 않고 AI 기반 해양생태 감시체계를 구축할 필요가 있다”고 강조했다.