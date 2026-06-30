[헤럴드경제(상주)=김병진 기자]경북 상주시는 온라인 농특산물 쇼핑몰 ‘명실상주몰’에서 본격적인 여름을 맞아 7월 1일부터 31일까지 다양한 할인 이벤트와 특별 기획전을 운영한다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 여름철 제철 먹거리를 중심으로 한 ‘상주로 채우는 여름 식탁 기획전’을 비롯해 ‘도리·수니를 찾아라 쿠폰 이벤트’, 수요특가 ‘수상하데이’, 회원 등급별 할인쿠폰, 신규회원 할인쿠폰, 구매 후기 이벤트 등 소비자 혜택을 강화한 다양한 프로모션으로 구성됐다.

먼저 ‘상주로 채우는 여름 식탁 기획전’에서는 여름철 식탁을 풍성하게 채워줄 상주시 우수 농특산물을 한자리에서 만나볼 수 있다.

참여 농가의 자체 할인에 쇼핑몰 할인 지원을 더해 최대 50%까지 할인 혜택을 제공하며 우수 농가의 다양한 상품도 함께 선보여 소비자 선택의 폭을 넓힐 예정이다.

특히 이번 달에는 명실상주몰 캐릭터를 활용한 ‘도리·수니를 찾아라 쿠폰 이벤트’를 새롭게 운영한다.

쇼핑몰 곳곳에 숨겨진 도리·수니 캐릭터를 찾아 클릭하면 1000원부터 최대 2만원까지 다양한 할인쿠폰을 즉시 받을 수 있어 쇼핑의 재미와 실질적인 할인 혜택을 동시에 누릴 수 있다.

상주시 관계자는 “무더운 여름철을 맞아 소비자들이 상주의 우수 농특산물을 더욱 즐겁고 합리적인 가격으로 구매할 수 있도록 다양한 할인 행사를 마련했다”고 말했다.