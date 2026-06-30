176차 방추위서 서면 의결

[헤럴드경제=전현건 기자] 한미 연합작전에 사용되는 공지통신무전기 주파수 도약 방식의 보안 및 항재밍 기능을 강화하는 사업이 방위사업추진위원회(방추위)를 통과했다. 미국의 보안정책 강화에 따라 사업비용은 기존 422억원에서 4300억원으로 대폭 증가했다.

방위사업청은 30일 제176회 방추위를 서면으로 개최하고 ‘공지통신무전기 성능개량(SATURN) 사업추진기본전략 수정안’을 심의·의결했다.

미국 등 나토 회원국들은 차세대 디지털 주파수 도약 방식을 적용해 보안 및 항재밍 기능이 강화된 SATURN 무전기로 기존 무전기를 전환하고 있다.

한국도 상호운용성 향상, 원활한 한미 연합작전 수행을 위해 2022년부터 2032년까지 2조원 이상을 투자해 육·해·공·해병대의 공지통신 무전기를 SATURN 방식으로 성능개량하는 사업을 추진 중이다.

이번 방추위 심의·의결은 선행연구 결과와 미국의 보안정책 변화가 주요 변수로 작용했다. 특히 기존 장비에 적용된 TMMR 소프트웨어 업그레이드가 미 정부 보안정책에 따라 제한되면서, 단순 개량이 아닌 ‘SATURN 소프트웨어 탑재 장비 신규 확보’ 방식으로 사업 방향이 수정돼 비용이 크게 늘었다.

획득 대상도 운용 환경별로 세분화됐다. 지상전력은 고정형·차량형·휴대형 등 3종, 함정전력은 함정형 1종으로 구분해 총 4개 유형으로 추진된다. 각 유형은 운용 플랫폼과 전력 구조에 맞춰 출력, 통신거리, 네트워크 연동성 등을 차별화해 설계될 예정이다.

전력화 일정도 늦춰졌다. 당초 2028년 단일 시점으로 계획됐던 전력화는 획득 방식 변경과 개발·시험평가 일정 증가를 반영해 2028년부터 2032년까지 단계적으로 확대됐다.

이번 사업은 단순 장비 교체를 넘어 한국군 전술통신 체계의 표준 전환 성격이 강하다는 평가다. 특히 GPS 교란 및 통신 재밍 등 고도화된 적 전자전 위협 환경에서 생존성과 작전 지속성이 향상될 전망이다.

방사청은 향후 사업타당성 재검증과 총사업비 조정 절차를 거쳐 내년 1월까지 후속 사업계획을 확정할 방침이다.

방사청 관계자는 “SATURN 파형 적용을 통해 미군·나토와 동일한 통신 규격을 확보함으로써 연합작전 간 실시간 정보 공유와 지휘통제 효율성이 크게 개선될 것으로 기대된다”고 강조했다.