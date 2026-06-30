사업 기간, 올해 말까지 6개월…자활지원센터 61곳 참여

[헤럴드경제=이태형 기] 보건복지부와 한국자활복지개발원은 맞춤형 자활지원체계를 마련하기 위한 1차 시범사업을 다음 달 1일부터 6개월간 실시한다고 30일 밝혔다.

맞춤형 자활지원체계는 근로 능력, 자활 의지 등 참여자의 역량에 따라 목표에 맞는 사업단에서 자활 근로를 하게 해 자활사업을 참여자에 맞추고 있다.

단시간에 취·창업이 가능한 참여자는 자활의 목표를 취·창업으로 설정(자립 도전형)하고, 이를 위한 집중 지원을 받는다.

먼저 자활 의지부터 키워야 하는 참여자는 목표를 자활 의지 향상과 근로 역량 강화로 설정하고 그에 맞는 사업단에서 자활근로에 참여(자활 준비형)하는 식이다.

이번 1차 시범사업에는 전국 52개 기초 지방정부, 61개 지역자활센터가 참여한다.

참여 기관들은 도시형·도농복합형·농촌형 등 지역 유형별, 규모별로 균형적으로 분포했다고 복지부는 설명했다.

지역자활센터별 시범사업 계획과 자활 참여자 수 등을 고려해 센터당 최대 5000만원까지 사업비를 지원받는다.

시범사업 기간에 복지부는 사업의 전반적인 운영과 성과 관리를 총괄한다.

자활복지개발원은 참여기관별 사업계획 자문 등 현장 지원을 하고, 참여기관 협의체를 운영해 시범사업의 문제점을 개선한다.

정부는 1차 시범사업이 끝난 뒤 내년 1년간 2차 시범사업을 벌인 뒤 2028년에 지역자활센터 250곳이 참여하는 본사업을 추진할 방침이다.