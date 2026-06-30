국제선 승객 10명 중 3명은 외국인 일본(42%)·중화권(31%)·동남아(12%) 순 인천~도쿄 노선 외국인 탑승객 최다

[헤럴드경제=서재근 기자] 제주항공이 올해 1월부터 5월까지 국제선 탑승객을 분석한 결과 총 358만9000여 명 가운데 29.5%인 105만8000여 명이 외국인인 것으로 집계됐다고 30일 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간 외국인 탑승객 86만여 명 대비 23% 증가한 수치다.

제주항공의 1~5월 국제선 전체 외국인 탑승객 가운데 일본인이 44만9000여 명(42%)으로 가장 많았고, 중국·대만·홍콩 등 중화권은 32만7000여 명(31%), 필리핀·싱가포르·태국·베트남 등 동남아시아는 13만여 명(12%)으로 집계됐다.

외국인 탑승객이 가장 많은 노선은 11만9000여 명이 이용한 인천~도쿄(나리타) 노선이었으며, ▷인천~오사카 11만5000여 명 ▷부산~타이베이 5만5000여 명이 뒤를 이었다.

외국인 탑승객 비중이 가장 높은 노선은 ▷제주~베이징(서우두/다싱) 97% ▷인천~자무쓰 93% ▷인천~옌지 84%로 나타났다.

일본·중화권 외에 몽골·동남아 지역 인바운드 수요도 높아 인천~울란바토르 노선의 외국인 탑승객 비중은 63%, 인천~마닐라 노선 51%, 인천~싱가포르와 인천~방콕 노선은 44%로 집계됐다.

국제선을 탑승한 미국인 4만1000여 명 가운데 63%는 제주항공의 한국~일본 노선을 이용했는데, 이는 한-일 다구간 여행과 국제선 환승 등의 수요로 분석된다.

제주항공은 지난 2010년부터 한류스타를 모델로 항공기 동체 래핑, 기획상품 제작 등 다양한 마케팅 활동을 펼치며 해외 브랜드 인지도 제고에 힘쓰고 있다. 제주항공 대표 프로모션 ‘찜 특가’와 숙박·교통 제휴할인 등 다양한 이벤트를 해외에서도 진행하고, SNS 소셜미디어를 통해 인바운드 관광객 유치에 노력하고 있다.

제주항공 관계자는 “K-컬처 확산과 방한 관광 수요 증가에 힘입어 일본, 중화권, 동남아 노선을 중심으로 외국인 이용객이 늘고 있다”며 “한국인 여행객과 외국인 방문객 수요를 균형 있게 확보하는 노선 전략과 고객중심 서비스를 바탕으로 한국을 찾는 외국인 고객들의 편의를 높이고, 우리나라 대표 저비용항공사(LCC)로서 입지를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편, 제주항공은 현재 일본, 중국, 대만, 싱가포르, 베트남, 태국, 몽골, 인도네시아 등 해외 주요도시를 중심으로 57개 국제노선을 운항하고 있다.

인천~제주 노선 운항도 연장한다. 제주항공은 최근 제주 접근성을 높이고, 제주 관광 성장에 이바지하기 위해 인천~제주 노선 운항을 오는 10월 24일까지 연장한다고 밝혔다.