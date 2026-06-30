7월 1~3일 ‘인-코스메틱스 코리아 2026’ 참가 신제품 ‘SeraSense RBS 12’ 이노베이션 존서 공개 스킨케어·선케어·색조용 스페셜티 실리콘 소재 전시

[헤럴드경제=홍석희 기자] KCC실리콘은 오는 7월 1일부터 3일까지 서울 코엑스에서 열리는 화장품 원료 전문 전시회 ‘인-코스메틱스 코리아 2026’에 참가한다고 30일 밝혔다.

KCC실리콘은 이번 전시에서 화장품의 사용감과 지속력, 제형 안정성 등을 높이는 고기능 실리콘 소재를 선보인다. 국내외 화장품 브랜드와 제조사, ODM·OEM 기업을 대상으로 스페셜티 실리콘 기술과 소재 포트폴리오를 소개하고 협력 기회를 확대한다는 계획이다.

‘인-코스메틱스 코리아’는 화장품 원료 공급업체와 브랜드사, ODM·OEM 기업, 연구개발 전문가 등이 참가하는 화장품 원료 전문 전시회다. K-뷰티 시장이 스킨케어와 색조, 선케어 등으로 확장되면서 제형 완성도와 사용감을 좌우하는 원료 기술의 중요성도 커지고 있다.

KCC실리콘은 전시회 내 ‘이노베이션 존’에서 신규 개발 제품인 ‘세라센스(SeraSense) RBS 12’를 공개한다. 이 제품은 독자적인 칙소성 레진 블렌드 기술이 적용된 스페셜티 실리콘 필름 포머다. 사용 과정에서 변화하는 감촉과 필름 형성 능력을 동시에 구현하는 것이 특징이다.

메인 전시 부스에서는 다양한 화장품 제형에 적용 가능한 기능성 실리콘 소재 라인업도 소개한다. 유려한 사용감과 밀착력, 지속력 강화에 초점을 맞춘 ‘세라센스(SeraSense)’, 부드러운 피부 밀착감과 제형 안정성에 특화된 ‘세라소프트(SeraSoft)’, 가볍고 파우더리한 사용감을 구현하는 ‘세라실크(SeraSilk)’, 보송한 텍스처 구현에 적합한 ‘세라스노우(SeraSnow)’ 등이 전시된다.

KCC실리콘은 전시 현장에서 실제 화장품 제형을 활용한 데모 시연과 기술 상담도 진행한다. 스킨케어, 선케어, 색조 메이크업 등 적용 분야별로 고객 맞춤형 소재 제안을 강화한다는 방침이다.

KCC실리콘 관계자는 “인-코스메틱스 코리아는 글로벌 뷰티 산업의 최신 트렌드와 혁신 기술을 확인할 수 있는 전시회”라며 “차별화된 스페셜티 실리콘 기술을 바탕으로 고객에게 새로운 가치를 제공하고 글로벌 시장에서 협력 기회를 확대하겠다”고 말했다.