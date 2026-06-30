[헤럴드경제(안산)=박정규 기자]이민근 안산시장은 “산업유물은 안산의 성장과 산업 발전의 역사를 보여주는 소중한 자산”이라고 밝혔다.

안산시(시장 이민근)는 안산산업역사박물관 상설전시실 3의 전시 개편과 소장품 교체를 완료하고 이번 주부터 새롭게 관람객을 맞이한다고 30일 밝혔다.

전시 개편은 박물관 소장품의 활용도를 높이고 다양한 사업사 콘텐츠를 시민들에게 선보이기 위해 추진됐다. 기존 제지·인쇄산업 중심의 일부 전시를 섬유염색산업 중심으로 재구성해 안산 산업의 다양한 발전 과정을 보다 입체적으로 소개한다.

새롭게 선보이는 전시에서는 특별기획전 ‘실의 여정’에서 소개했던 섬유직조기와 염료‧잉크 샘플, 컬러북 등 섬유염색산업 관련 유물을 상설전시에 편입해 관람객들이 지속적으로 관람할 수 있도록 했다. 이와 함께 섬유염색산업 관련 잡지와 산업 자료 등 다양한 소장품을 새롭게 전시해 안산 섬유산업의 성장 과정과 산업 현장의 모습을 생생하게 전달한다.

전시 개편에 맞춰 전시 패널과 명패를 전면 교체하고, 소장품 보호를 위한 전시장 유리문 설치와 박물관의 상징성과 특성을 반영한 공간 연출을 적용하는 등 전시 환경도 개선했다. 다양한 전시 조형물과 시각 요소를 보강해 관람객들이 보다 쾌적하고 몰입감 있게 전시를 관람할 수 있도록 했다.