진주 첫 대형 건설사 컨소시엄 1032가구 대단지 촉석초·대아중고 도보권…평거동 학원가 이용 가능

[헤럴드경제=윤성현 기자] ㈜한화 건설부문과 현대건설이 오는 8월 경남 진주시 이현동에서 ‘포레나힐스테이트 진주’를 분양한다고 30일 밝혔다.

포레나힐스테이트 진주는 경남 진주시 이현동 10-1번지 일원 이현1-5구역 재건축정비사업을 통해 조성되는 단지다. 지하 2층~지상 최고 35층, 8개 동, 전용면적 59~110㎡ 총 1032가구 규모로 들어선다.

전용면적별로는 59㎡A 211가구, 59㎡B 21가구, 72㎡A 149가구, 72㎡B 96가구, 84㎡A 384가구, 84㎡B 103가구, 110㎡A 68가구로 구성된다. 이 가운데 전용 59~84㎡ 398가구가 일반분양 물량이다.

포레나힐스테이트 진주가 들어서는 이현동 일대는 진주 원도심 생활권으로 교육, 교통, 문화, 자연 등 생활 인프라가 갖춰진 지역이다. 다만 2005년 1268가구 분양 이후 신규 분양이 없어 새 아파트 희소성이 높은 곳으로 꼽힌다.

이현동 내 기존 아파트가 모두 준공 15년 이상 지난 가운데, 이번 단지는 지역 첫 정비사업을 통해 공급되는 신축 아파트라는 점에서 관심을 받고 있다. 포레나와 힐스테이트가 함께 선보이는 진주 첫 대형 건설사 컨소시엄 아파트이자 이현동 첫 메이저 브랜드 대단지로 조성될 예정이다.

교통 여건도 갖췄다. 단지 인근 진주대로와 순환로를 통해 지역 내 이동이 편리하고, 서진주IC가 가까워 통영대전고속도로와 남해고속도로를 통한 사천·창원 등 주요 도시 접근성이 좋다. 진주시외버스터미널과 진주고속버스터미널은 차량으로 10분대, KTX진주역은 20분대 거리에 있다.

교육시설도 인접해 있다. 단지에서 도보 약 10분 거리에는 촉석초와 대아중·고가 있다. 반경 약 1㎞ 안에는 봉원초, 봉곡초, 진주여중, 경진고 등 초·중·고교가 밀집해 있다. 진주시립서부도서관과 평거동 학원가도 이용할 수 있다.

생활 인프라도 풍부하다. 단지 반경 약 2㎞ 안에 하나로마트, 이마트, 롯데하이마트, 갤러리아백화점, 메가박스 등 대형 유통·문화시설이 위치한다. 경상국립대학교병원과 진주고려병원 등 의료시설도 차량 10분대에 이동할 수 있다. 진주공설운동장·야구장, 숙호산, 석갑산 편백림공원 등도 가깝다.

상품 구성도 차별화했다. 포레나힐스테이트 진주는 전용 59㎡ 타입 전 세대에 4베이 판상형 평면을 적용했다. 남향 위주의 배치와 4베이 설계를 통해 채광과 통풍을 강화하고, 중소형 평형에서도 넓고 효율적인 공간 활용이 가능하도록 설계했다.

세대당 1.6대의 주차 공간과 1개 라인당 엘리베이터 1대도 마련된다. 커뮤니티시설로는 중앙광장, 펫파크, 어린이놀이터, 주민운동시설을 비롯해 게스트하우스, 펫케어존, 사우나, 공유오피스, 스크린골프, 피트니스클럽, 키즈카페 등이 조성될 예정이다.

이중석 ㈜한화 건설부문 분양소장은 “포레나힐스테이트 진주는 생활 인프라가 완성된 이현동 핵심 입지에 대한민국 대표 건설사가 선보이는 컨소시엄 대단지인 만큼 차별화된 상품성을 선보일 것”이라고 말했다.

포레나힐스테이트 진주 홍보관은 경남 진주시 평거동 205-3번지 대양빌딩에 마련돼 있다. 견본주택은 8월 중 진주시 주약동 일원에 개관할 예정이다.