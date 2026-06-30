[헤럴드경제=최원혁 기자] 이준석 개혁신당 대표가 자기 모친을 두고 “중국인이 아니다”고 반박한 발언이 중국인 혐오라는 비판이 나오자 “그럼 웃으면서 동의해야 하느냐”며 불쾌감을 드러냈다.

29일 이 대표는 자신의 SNS에서 “한쪽 극단에서는 가짜뉴스로 중국인이라고 공격하고, 한쪽 극단에서는 그걸 공격으로 받아들이면 혐오라고 엉뚱한 소리를 한다”며 이같이 말했다.

앞서 이 대표는 지난 6일 서울 송파구 올림픽공원에서 열린 투표용지 부족 사태 관련 시위 현장을 방문했다. 당시 한 시위 참가자가 “어머니가 중국인이냐. 인터넷에서 봤다”고 묻자, 이 대표는 “지금 욕한 것이다. 우리 어머니는 중국인이 아니다. 상주 양촌 출신”이라고 반박한 바 있다.

그러나 이 발언을 두고 이주인권 연구자인 박동찬 경계인의몫소리연구소 소장은 언론 인터뷰에서 “정치인이 ‘중국인’이라는 표현을 욕처럼 사용한 셈”이라며 “중국 출신 부모를 둔 이주배경 청소년들에게는 상처가 될 수 있다”고 비판했다.

이에 대해 이 대표는 “엄연히 중국인이 아닌 저희 어머니에게 중국인이라고 한 걸 아니라고 했다고 혐오주의자가 되는 세상”이라며 “중국인이 아닌데 중국인이라고 하면 웃으면서 동의해 줘야 한다는 말이냐”고 목소리를 높였다. 그러면서 “매번 나오는 혐오니 갈라치기니 하는 선동의 수준이 딱 이렇다”고 덧붙였다.