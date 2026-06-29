광주일고 “학생들 상처받을 수 있는 발언” 배재고 감독 사과, 야구협회 징계 여부 검토

[헤럴드경제=정주원 기자] 전국 고교야구 최고 권위를 자랑하는 청룡기 대회 경기 도중 상대 학교를 조롱하는 듯한 구호가 나와 논란이 일고 있다. 배재고등학교 일부 선수들이 광주제일고등학교 더그아웃을 향해 “스타벅스 가야지”라고 외친 사실이 알려지면서 지역 비하 논란으로 번졌다.

29일 연합뉴스에 따르면 이날 서울 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 배재고와 광주일고의 1차전 경기 도중 배재고 일부 선수들이 상대 더그아웃을 향해 “스타벅스 가야지”라고 외쳤다.

해당 발언은 지난달 스타벅스 코리아의 이른바 ‘5·18 탱크데이’ 논란을 연상시키는 조롱성 구호로 해석된다.

온라인 커뮤니티에는 당시 상황을 정리한 글도 올라왔다. 게시글 작성자는 배재고가 7회 콜드게임 승리를 눈앞에 둔 상황에서 일부 선수들이 광주일고 더그아웃을 향해 해당 구호를 외쳤고, 이에 광주일고 코치진이 강하게 항의했다고 설명했다. 심판진이 상황을 중재했고 배재고 측도 선수들을 제지한 것으로 전해졌다.

조윤채 광주일고 감독은 경기 후 “상대 팀에서 이해하기 어려운 조롱을 했다”며 “우리 학생들이 상처받을 수 있는 내용”이라고 말했다. 조 감독은 “당시 심판에게 제지를 요청했고 대한야구소프트볼협회에도 관련 내용을 전달했다”며 “다시는 이런 일이 재발하지 않았으면 한다”고 밝혔다.

배재고 측은 경기 직후 사과했다. 권오영 배재고 감독은 “우리 학생들이 잘못했다. 교육을 제대로 하지 못한 어른들의 책임이 크다”며 “경기 직후 광주일고 감독에게 연락해 사과했다. 거듭 죄송하다”고 말했다.

이어 “학교 차원에서 향후 조처를 검토하고 있으며 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 학생 교육에 더욱 힘쓰겠다”고 덧붙였다.

대한야구소프트볼협회는 스포츠공정위원회를 열어 징계 여부를 결정할 예정이다. 협회 관계자는 “신고가 접수된 만큼 자체 조사를 진행할 예정”이라며 “선수단 관리 책임 문제 등도 함께 검토할 계획”이라고 밝혔다.