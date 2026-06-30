‘NMP 용매 재활용 신기술’ 글로벌 사업장 확대 시동 최초 사외이사 이사회 의장 선임 배터리 사업 다각화·자원 순환 생태계 구축 김동명 사장 “사업 경쟁력·지속 가능성 강화”

[헤럴드경제=서재근 기자] LG에너지솔루션이 배터리 필수 소재 재활용률 향상, 이사회 독립성 강화 등 지난 한 해 동안의 실질적인 ESG(환경·사회·지배구조) 성과를 담은 ‘LG에너지솔루션 ESG 리포트 2025’를 발간했다고 30일 밝혔다.

올해로 여섯 번째 발간된 이번 리포트에는 ▷NMP(N-Mehtyl-2-Pyrrolidone) 용매 재활용 신기술 글로벌 사업장 확대 ▷최초 사외이사 이사회 의장 선임 ▷ESG 정보관리 및 공개 규정 등 LG에너지솔루션의 핵심 ESG 경영 활동 성과가 담겼다.

LG에너지솔루션은 이번 리포트에 배터리·ESS·미래 모빌리티 분야의 독보적인 기술력을 바탕으로 미래 에너지 산업을 선도하고자 하는 의지를 담았다. 또 고성능 배터리 양산 능력에 데이터와 IT, 인공지능 전환(AX) 기술을 유기적으로 연결해 차별화된 솔루션을 제공하고 배터리 순환 생태계를 구축하겠다는 비전을 구체화했다.

환경 분야에서는 중국 남경 법인에서 개발해 검증을 마친 NMP 용매의 재활용 신기술을 글로벌 사업장으로 확대한 성과를 공개했다. NMP는 양극재 제조 공정에서 소재들을 밀착시키기 위해 사용하는 필수 용액으로 기존 80% 수준이던 NMP 재활용률을 97%까지 끌어올렸다. LG에너지솔루션은 해당 기술을 중국 남경 공장을 비롯해 국내 오창 에너지플랜트, 폴란드 공장 등 글로벌 사업장으로 확대 도입했다.

아울러 LG에너지솔루션은 올해 이사회 의결을 거쳐 박진규 사외이사를 최초로 이사회 의장으로 선임해 경영진에 대한 실질적인 감시 체계를 확립했다. 현재 전체 이사 7명 중 과반인 4명(박진규·여미숙·한승수·이명규)이 사외이사로 구성되어 거버넌스의 투명성을 높였다.

또한, LG에너지솔루션은 2028년 EU 유럽 기업지속가능성보고지침(CSRD)와 한국 지속가능성공시기준(KSSB) 등 글로벌 ESG 공시 의무화 규제에 선제적으로 대응하기 위해 ‘ESG 정보관리 및 공개 규정’을 새롭게 제정했다. 이를 통해 ESG 공시 거버넌스를 구축하고 정보의 정합성을 강화함으로써 이해관계자의 공시 신뢰도를 지속해서 제고해 나갈 예정이다.

이와 함께 글로벌 생산 거점 확대 과정에서 발생할 수 있는 운영 리스크를 선제적으로 통제하기 위한 컴플라이언스 체계도 대폭 강화했다. 특히, 해외 합작법인을 포함한 글로벌 건설 현장의 협력사 관리 프로세스를 전면 재정비하고 인력 및 준법 리스크를 실시간으로 모니터링 하는 상시 대응 체계를 가동했다.

LG에너지솔루션 최고경영자(CEO) 김동명 사장은 발간사에서 “LG에너지솔루션은 지난 30여 년간 도전과 집념으로 배터리 산업의 역사를 만들어왔다”며 “배터리 적용 영역이 전기차를 넘어 에너지, 로봇, 항공 등 다양한 산업으로 확장되는 만큼 ESG를 기반으로 사업 경쟁력과 지속 가능성을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, LG에너지솔루션은 올해 2분기 에너지저장장치(ESS) 부문의 호실적에 힘입어 흑자 전환에 성공할 것으로 예상된다. 에프앤가이드에 따르면 2분기 영업이익 컨센서스는 2156억원이다. LG에너지솔루션은 지난 1분기 매출액 6조5550억원, 영업적자 2078억원을 기록했다.