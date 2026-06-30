[헤럴드경제=장연주 기자] 그룹 유키스 출신 일라이가 이혼 6년 만에 재혼한다고 밝힌 가운데, 전처인 레이싱모델 출신 방송인 지연수가 양육비가 너무 적다고 폭로했다.

지난 29일 유튜브채널 ‘지연수의 연수롭다’에서는 ‘전남편 양육비에 대한 지연수의 생각은’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 지연수는 이혼 관련 고민을 하는 사연에 대해 직접 상담하는 시간을 가졌다.

그러다가 ‘양육비는 밀리면서 SNS에는 명품 자랑하는 전남편’이라는 제목의 사연이 나오자, 지연수는 “양육비는 아이가 커가는데 들어가는 돈이다. 아이의 권리가 맞다”며 “그런데 전 배우자들한테 아무리 주장해봤자 마치 자기 돈을 이 여자한테 준다고 생각하고 되게 아까워한다”고 말했다.

그러면서 지연수는 “양육비 산정표가 몇년 전 거라 물가는 오르는 데 반영이 미흡해 턱없이 부족하다”고 밝혔다.

그는 전 남편인 일라이에게 월 85만원을 받는다고 밝히면서, 부족한 양육비를 충당하기 위해 아르바이트를 했다고 고백했다.

지연수는 “가장 어린아이에게 주는 최저 양육비가 64만원인데, 마음 비우고 살아야 한다”며 “그거(양육비 금액) 생각하면 나만 뒤로 까무러치는 일”이라고 털어놨다.

그러면서 그는 “양육비에 매달리는 것보다 그냥 내가 빨리 알바를 하는 게 현실적으로 맞다”고 했다.

실제로 지연수는 최근 설렁탕집에서 서빙 일을 하며 손목 통증으로 물리치료를 받았다는 근황을 전한 바 있다.

한편, 지연수는 2014년 11살 연하 일라이와 결혼해 2016년 아들을 낳았다. 하지만 2020년 이혼했고, 양육권과 친권은 지연수가 갖기로 했다.