부산·강원 등 전국 5개 권역서 생존수영·VR 비상탈출 교육 2019년부터 운영…지난해 만족도 93점 기록

[헤럴드경제=김선국 기자] 한국해양교통안전공단(KOMSA)이 여름철을 맞아 전국 5개 권역에서 체험형 해양안전교육을 운영한다. 생존수영과 구명뗏목 체험, 가상현실(VR) 비상탈출 교육 등을 통해 해양사고 대응 능력을 높인다는 계획이다.

한국해양교통안전공단은 오는 8월까지 부산 북항마리나수영장과 경남 통영시 청소년수련원, 전남 여수시 청소년해양교육원, 강원 강릉시 청소년해양수련원, 충북 음성군 청소년수련원 등 전국 5개 권역에서 ‘찾아가는 해양안전체험시설’을 운영한다고 30일 밝혔다.

찾아가는 해양안전체험시설은 수영장 등에서 실제 해양사고 상황을 가정해 위기 대응 능력을 키우는 체험형 교육 프로그램이다.

공단은 2019년부터 해양수산부와 함께 해당 사업을 운영해 지금까지 7만6159명에게 해양안전 체험교육을 제공했다. 지난해에는 약 1만7000명이 참여했다.

올해 교육에서는 구명조끼 착용법과 생존수영, 구명뗏목 작동·탑승 체험 등을 통해 해상 생존기술을 익힐 수 있다. 여객선 비상탈출 가상현실(VR) 체험과 조난신호장비 등 구명뗏목 의장품 사용법 교육도 함께 진행한다.

공단은 찾아가는 해양안전체험시설과 해양안전교실을 연계해 어린이와 청소년, 가족 등을 대상으로 맞춤형 교육도 확대하고 있다. 전문강사가 유치원과 교육시설, 경로당 등을 직접 찾아가는 해양안전교실도 운영 중이다.

참가 신청과 세부 일정은 해양안전교육포털에서 확인할 수 있다.

안영철 한국해양교통안전공단 이사장은 “해양안전은 위급 상황에서 올바른 행동요령을 알고 실천하는 것이 가장 중요하다”며 “누구나 쉽게 참여할 수 있는 체험형 해양안전교육을 확대해 생활 속 해양안전문화를 정착시키겠다”고 말했다.