도요타 5월 세계 판매량 7% 감소…혼다·닛산도 中서 고전 중국 전기차와 경쟁 격화

[헤럴드경제=김영철 기자] 세계 1위 완성차 업체인 도요타자동차가 중동 사태로 인한 고유가와 중국 시장 부진 영향으로 지난달 세계 판매 대수가 4개월 연속 감소하는 등 일본 완성차 업계가 전반적으로 부진을 겪었다.

29일 교도통신과 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 도요타의 지난 5월 세계 판매 대수(렉서스 포함)는 83만4279대로 집계됐다. 전년 동월 대비 7.2% 줄어든 수치로 4개월 연속 감소가 이어졌다.

판매가 견조했던 일본 국내를 제외한 해외 판매는 9.6% 감소해 전체 감소율보다 낙폭이 컸다. 해외 판매 대수는 71만5898대로 역시 4개월 연속 역성장했다.

미국·이란 전쟁으로 물류 혼란이 이어진 중동 판매 대수는 38.6% 떨어진 2만9568대에 그쳤다.

특히 중국 판매는 31.7% 급감한 10만2299대를 기록했다. 닛케이는 중국 판매 부진이 도요타의 전체 세계 판매 대수 감소를 이끌었다며 도요타가 중국에서 고전한 이유로 고유가 외에도 현지 전기차와 경쟁 격화를 지목했다.

미국 판매 대수는 23만8800대로 감소율이 0.6%에 그쳤다. 도요타가 약 6년 만에 스포츠유틸리티차(SUV) 간판 브랜드 ‘라브4’를 완전히 변경한 6세대 모델로 선보이며 선방했다는 평가다.

도요타의 5월 일본 내 판매 대수는 11.1% 증가한 11만8381대로 해외 판매 부진을 국내 판매로 다소 만회했다.

인도에서도 자동차 관련 감세 정책이 시행되며 판매 대수가 15.3% 증가했다.

도요타의 5월 세계 전기차(하이브리드 자동차 포함) 판매 대수는 전년 동월 대비 10% 증가한 46만7584대로 전체 판매의 56%를 차지했다.

지난달 도요타를 포함한 일본 주요 8개 완성차 업체들의 세계 판매 대수는 196만6434대로 전년 동월 대비 2.6% 감소했다.

도요타와 마찬가지로 중국에서의 판매 감소가 눈에 띄었다. 중국에 진출한 5개 일본 자동차 회사 중 마쓰다(4.6% 증가)를 제외한 4개사 모두 판매 대수가 줄었다.

혼다자동차가 48.6% 줄어든 2만8385대, 닛산자동차는 34.9% 감소한 3만7782대의 중국 판매량을 기록했다. 혼다의 세계 판매 대수는 4.9% 감소한 28만3623대, 닛산은 10.3% 줄어든 22만9870대로 집계됐다.