“과점 지위 악용해 부당 이득” 주장

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국 일부 소비자들이 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 기업들에 집단소송을 제기했다. 메모리 기업들의 ‘가격 부풀리기’로 피해를 봤다는 주장이다.

29일(현지시간) 미국 기술 전문매체 WccF테크에 따르면 미국 소비자 14명과 중소 PC 조립·유통업체 3곳은 미국 캘리포니아 북부연방법원에 이들 기업을 상대로 손해배상을 청구하는 집단소송을 제기했다.

원고 측은 이들 기업이 시장 점유율 약 90%에 달하는 과점 지위를 악용해 인위적인 공급 부족을 조장하고, 이를 통해 부당 이득을 취했다고 주장했다. 이들이 사실상 가격 담합을 벌였다는 논리다. 아울러 메모리 반도체 가격 상승이 맥북·아이패드 등 IT 완제품 가격 상승으로 이어지면서 소비자들이 직접적인 금전적 피해를 입게 됐다고 지적했다.

원고 측은 소장에서 삼성전자 등의 과거 가격 담합 사례를 지적하기도 했다.

앞서 삼성전자와 하이닉스반도체(SK하이닉스의 전신)는 지난 1999∼2002년 사이 미국 시장에서 D램 가격을 담합해 올린 혐의로 미 법무부로부터 각각 3억달러와 1억8500만달러의 벌금을 부과받은 바 있다.

당시 미국 내 컴퓨터 회사들은 이와 관련한 손해배상청구 소송을 별도로 제기했으며, 두 회사는 해외소비자들에게도 별도의 손해배상금을 지급했다.