“기업 담대한 도전에 정부 답해야” “신속 행정 필요…모든 부처 ‘적극 행정’ 해야”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 강훈식 대통령비서실장은 29일 정부와 기업이 발표한 반도체 3대 메가프로젝트를 두고 “수도권 중심의 불균형 성장에서 벗어나 지방이 우리 경제의 새로운 성장동력이 되는 시대를 열기 위한 본격적인 발걸음”이라고 평가했다.

안귀령 청와대 부대변인은 서면 브리핑을 통해 “청와대는 오늘 오후 강 실장 주재로 수석보좌관회의를 개최했다”면서 이같이 전했다.

강 실장은 이어 “기업들은 글로벌 무한경쟁 시대에 사활을 걸고 대한민국의 미래를 위한 결단을 내렸다”며 “기업의 담대한 도전에 정부도 답해야 한다”고 강조했다.

또한 강 실장은 “글로벌 기업들이 미래시장을 선점하기 위해 초단위로 판단하고 달려 나가는 상황에서 인허가를 포함한 각종 행정절차가 서류더미에 파묻혀 시간만 지체되고 있다면 대한민국의 미래는 장담하지 못한다”고 지적하기도 했다.

이어 “그간 인허가 제도에 패스트트랙을 도입해 왔지만, 앞으로는 기업들이 ‘슈퍼 패스트’라고 체감할 수 있도록 더욱 신속한 행정이 필요하다”며 “인허가를 담당하는 부처뿐 아니라 모든 부처가 힘을 합쳐 ‘진짜 적극행정’이 가능하도록 해달라”고 주문했다.

아울러 강 실장은 “대한민국 대전환은 혼자만의 힘으로는 이룰 수 없다”면서 “국민과 기업, 중앙정부와 지방정부가 ‘원팀’이 되어 국가 대도약이라는 하나의 악보 아래 조화로운 하모니를 만들어야 한다”고 목소리를 높였다.