농업진흥지역 규제 완화…친환경농가 직불금도 인상 동물병원 진료비 공개·입양 확대…반려동물 관리 강화 어선원 구명조끼 의무화…검역·식품 안전관리도 강화

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 올해 하반기부터 농업 규제를 완화하고 친환경농가 지원을 확대하는 한편 반려동물 관리와 검역 제도도 손질한다. 농지 활용도를 높여 농업 경쟁력을 강화하는 동시에 소비자 알 권리와 식품 안전관리도 강화해 국민이 체감할 수 있는 제도를 개선한다.

▶ 농업진흥지역 규제 완화=농산물가공·처리시설과 산지유통시설 부지 안에 시설면적의 20%까지 근로자 숙소를 설치할 수 있다. 폭염·한파에 대비한 농업인 쉼터 설치도 허용된다. 농수산물가공·처리시설과 관광농원, 농어촌체험휴양마을 등의 설치 면적 제한도 완화해 농촌 현장의 활용도를 높인다.

▶ 농지전용 권한 지자체 확대=공공주택지구와 도시개발구역에 이어 ‘농촌특화지구’도 지방자치단체가 농지전용 허가를 처리할 수 있게 된다. 농지이용증진사업 참여 요건도 완화돼 농업법인 단독 시행과 소규모 참여가 가능해진다.

▶ 친환경농가 지원 확대=친환경농업직불금 단가가 7년 만에 인상된다. 논 기준 헥타르(ha)당 지급액이 25만원 오르고 지급 상한 면적도 5ha에서 30ha로 확대된다. 친환경 농업 확산과 농가 소득 안정을 지원하기 위한 조치다.

▶ 동물보호센터 입양 확대=7월부터 동물보호센터에서 한 사람이 입양할 수 있는 동물 수가 기존 3마리에서 최대 10마리로 늘어난다. 기존 입양 동물의 사후관리 여부를 확인한 뒤 추가 입양을 허용한다.

▶ 동물병원 진료비 게시 의무화=8월부터 동물병원은 초진·재진, 입원, 예방접종 등 주요 진료비 20종을 병원 안에 게시해야 한다. 홈페이지를 운영하는 병원은 온라인에도 함께 공개해야 한다.

▶ 반려동물 사료 표시 강화=개·고양이 사료 표시기준이 새로 마련된다. 성장 단계별 영양 기준을 충족한 제품만 ‘반려동물 완전사료’로 표시할 수 있으며 제품명과 사료 유형 등 표시사항도 확대된다.

▶ 국가식품클러스터 수직농장 입주 허용=올해 하반기부터 국가식품클러스터에 수직농장 입주가 허용된다. 식품기업은 수직농장과 연계해 고품질·기능성 원료를 안정적으로 공급받을 수 있게 된다.

▶ 어선원 구명조끼 착용 의무 확대=모든 어선에서 선원의 구명조끼 착용 의무가 강화된다. 해양사고 발생 시 인명피해를 줄이기 위한 조치다.

▶ 우편·택배 검역 위반 처벌 강화=9월 19일부터 검역 대상 식물 등이 담긴 국제우편이나 택배를 신고하지 않으면 과태료가 부과된다. 허위 신고나 검역 회피 행위는 형사처벌 대상이 된다.