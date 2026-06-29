AI 기반 지능형 구매 혁신 지원 원가 경쟁력 및 공급 안정성 확보 목표

[헤럴드경제=정윤희 기자] 인공지능(AI) 기반 공급망관리 소프트웨어 기업 엠로가 국내 대표 종합 소재·화학 기업 코오롱인더스트리의 차세대 구매포탈 시스템을 구축한다고 29일 밝혔다.

이번 프로젝트는 구매 업무의 복잡성 증가와 공급망 리스크 및 규제 확대, 시장 불확실성 심화 등 급변하는 내·외부 환경에 선제적으로 대응하기 위해 추진됐다.

전략 구매, 개발 구매, 조달 구매, 협력사 관리까지 코오롱인더스트리의 구매 프로세스 전반을 통합 지원하는 새로운 구매포탈 시스템을 구축하는 것이 핵심이다. 이를 통해 전략적 구매 역량을 강화하고 구매 프로세스를 구조적으로 혁신함으로써 원가 경쟁력과 공급 안정성을 동시에 확보하는 것을 목표로 한다.

엠로는 코오롱인더스트리에 최적화된 통합 구매 프로세스를 구현하기 위해 다양한 구매 품목에 대한 내·외부 데이터를 분석하고, 이를 바탕으로 카테고리별 최적의 구매 전략을 수립해 지속적인 전략적 구매 활동을 지원할 예정이다.

또, 제품 개발 단계에서부터 최적의 소재 및 공급사를 선정하고 체계적으로 원가를 관리할 수 있는 ‘개발 구매’를 위한 협업 환경도 구현한다. 새로 구축되는 구매포탈 시스템에서는 신제품 설계 및 개발 단계에서 불가피하게 원재료 변경이 필요한 경우에도 AI를 활용해 대체 원료를 빠르게 검색하고, 시뮬레이션을 통한 예상 재료비 산출이 가능하기 때문에 제품 경쟁력과 가격 경쟁력을 동시에 높일 수 있을 것으로 기대된다.

이 외에 조달 구매, 협력사 관리 등 주요 구매 업무를 에이전틱 AI 기반으로 자동화한다. 엠로는 시스템 분석 및 설계, 개발, 통합 테스트를 거쳐 올해 하반기 코오롱인더스트리의 차세대 구매포탈시스템 구축을 완료할 계획이다.

엠로 관계자는 “이번 프로젝트에는 소재·화학 분야에서 축적한 엠로의 베스트 프랙티스(Best Practice) 노하우와 글로벌 스탠다드에 부합하는 구매 기능, 구매 영역에 특화된 에이전틱 AI 기술 등 엠로의 구매 전문성과 기술력이 집약됐다”며 “코오롱인더스트리의 지능형 구매 혁신을 성공적으로 실현할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

엠로는 지난해 북미에서 글로벌 대표 PC·서버 제조사를 비롯해 현지 전자제조사, 공조장비 업체 등과 계약을 체결했으며, 지난달 4~6일 미국 올랜도와 지난달 18~20일 스페인 바르셀로나에서 연달아 열린 ‘가트너 공급망 심포지엄/엑스포’에 3년 연속 참가해 새로운 구매 혁신 사례를 선보였다.