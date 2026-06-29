포용금융 전략추진단 정책서민분과 킥오프 회의

[헤럴드경제=유혜림 기자] 금융당국이 금융회사의 포용금융 성과를 측정하는 ‘포용금융 종합평가체계’를 도입한다. 비용 부담과 건전성 관리 등을 이유로 금융회사들이 중·저신용자 대상 금융 공급에 소극적이라는 지적이 이어지자 평가체계를 통해 자발적인 포용금융 참여를 유도하겠다는 구상이다.

금융위원회는 29일 서울 광화문 정부청사에서 ‘포용금융 전략추진단 정책서민분과 킥오프 회의’를 열고 이같은 내용의 포용금융 종합평가체계 도입 방향과 정책서민분과 운영 계획을 논의했다고 밝혔다.

현재 금융위는 평가체계 개요, 지표(안), 평가 결과 활용방안 등을 검토 중이다. 평가체계가 도입되면 금융회사들의 포용금융 성과를 정량적으로 비교·관리하는 기준이 마련될 전망이다.

이날 첫발을 뗀 포용금융 전략추진단 내 정책서민분과는 오는 7월부터 과제별 특성에 따라 ▷자금공급 ▷재기지원 ▷연체채권 관리 ▷불법사금융 대응 등 4개 소분과로 세분화해 운영된다.

이번 회의에는 민간 분과장인 임수강 박사를 비롯해 민간 분과위원, 금융감독원, 서민금융진흥원, 신용회복위원회, 신용정보원, 한국자산관리공사(캠코) 등이 참석했다.

‘자금공급 소분과’는 취약계층이 제도권 금융 진입을 쉽게 할 수 있도록 포용금융 평가체계와 서민금융안정기금 도입 등을 골자로 ‘크레딧 빌드업’ 경로를 설계하고자 한다.

‘재기지원 소분과’는 신용회복위원회 제도개선 및 복합지원 연계 실효성을 높여 채무자의 경제활동 복귀를 지원하며, ‘연체채권 관리 소분과’는 공공기관과 금융회사의 연체채권 과정을 점검하고 규율하는 역할을 맡는다.

‘불법사금융 대응 소분과’는 불법광고 규제 등 사전 예방부터 불법사금융 원스톱 상담·구제 시스템을 구축하겠다는 구상이다.

금융위는 “포용금융 전략추진단 정책서민분과는 구체적인 최종 방안이 마련되면 매월 전체 회의에서 추진단(안)을 확정할 예정”이라며 “이는 향후 대전환 회의를 통해 발표할 계획”이라고 말했다.