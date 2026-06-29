“민주당, 협상안도 없이 명단 통보” 안규백 해임건의안 당론 추진 예고

[헤럴드경제=윤채영 기자] 국민의힘은 29일 더불어민주당의 원구성 협상을 두고 “협상이 아니라 협박”이라며 강하게 반발했다. 특히 법제사법위원장은 제1야당이 맡아야 한다고 주장하며 민주당의 상임위원장 배분 방침을 비판했다.

정점식 원내대표는 이날 오후 열린 의원총회에서 “지금까지 조정식 국회의장과 민주당은 우리에게 아무런 제안도 협상안도 없이 상임위 배정 명단을 짜서 저희에게 통보했다”며 “협상이 아니라 협박을 하고 있다. 야당을 국정 파트너로 인정하지 않는 오만한 집권 세력”이라고 말했다.

이어 “민주당이 무슨 염치가 있어 법사위원장을 또 가져간다는 말이냐”며 “아무렇게나 법안을 만들어 올리고 본회의에서 고치고 법사위원장 마음대로 법안 통과시키고 증인 채택하고 초등학교 반장단 회의를 해도 법사위, 과방위처럼 하지는 않을 것”이라고 비판했다.

국민의힘 의원들은 비공개 의총에 앞서 국회 로텐더홀에서 ‘민주당 상임위 독식시도 중단’ 등이 적힌 피켓을 들고 규탄대회를 열며 민주당의 원구성 강행을 규탄했다.

나경원 의원은 “의장과 법사위원장을 (여당과 제1야당이) 나눠 갖는 건 의회 민주주의의 핵심이다. 야당을 독재의 들러리로 세우려면 차라리 국회를 해산하라”며 “국회의장의 상임위 강제 배정은 ‘기승전 이재명 대통령 공소 취소를 위한 법사위원장 사수’ 아니냐. 지금 의장이 하는 행태는 당적 포기 선언이 아닌 강성 당원 선언”이라고 주장했다.

박형수 의원도 “김대중 대통령 시절인 17대 국회부터 1당과 2당이 국회의장과 법사위원장을 나눠 갖는 관행이 정착됐다. 국회에서 견제와 균형이 작동하도록 하려는 헌법의 원리에 따른 것”이라며 “민주당은 김대중 정신을 계승한다고 매번 말하면서 어떻게 매번 이 민주주의 원칙을 깨뜨리려고만 하냐”고 말했다.

한편 국민의힘은 안규백 국방부 장관 탄핵소추를 요구하는 국민청원이 20만명을 넘긴 것과 관련해 원구성이 마무리되는 대로 해임건의안을 당론으로 제출하기로 했다.

정 원내대표는 “원 구성이 마무리되는 대로 국방위 차원에서 안 장관이 탄핵 사유에 해당하는지, 헌법 및 법률 위반 행위가 있었는지도 면밀히 검토하겠다”고 밝혔다.