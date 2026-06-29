3대 메가프로젝트 국민보고회에서 발표 “15GW 규모 AI 데이터센터 구축 계획” “용인 클러스터 완공 12년 앞당길 것” 서남권에 400조원 투자 계획 발표

[헤럴드경제=고은결 기자] 최태원 SK그룹 회장이 대한민국을 지능 수출국으로 전환하기 위해 2035년까지 인공지능(AI) 데이터센터에 1000조원을 투자하겠다는 청사진을 밝혔다. 아울러 폭증하는 메모리 반도체 수요에 대응하고자 용인 반도체 클러스터 완공을 12년 앞당기고, 서남권에 400조원을 투입해 신규 클러스터를 조성하는 등 반도체 부문에는 1100조원을 투입한다고 설명했다.

최 회장은 29일 청와대에서 진행된 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 대한민국의 AI 목표에 대해 “사회의 고비용을 획기적으로 줄이고, 국민경제를 성장시키는 것”이라며, 이를 위해서는 지능을 생산하는 공장인 ‘AI 팩토리’가 필요하다고 강조했다.

최 회장은 “기존 데이터센터가 데이터를 저장하는 스토리지용이었다면, AI 시대에는 지능을 생산하는 AI 팩토리 형태로 바뀌게 된다”며 “SK는 SK텔레콤을 주축으로 15기가와트(GW) 규모의 AI 데이터센터를 각 지역에 구축할 계획”이라고 설명했다. 구체적으로는 1단계로 전력과 부지를 갖춘 지역에 총 5GW 규모의 AI 데이터센터를 0.5~1GW 단위로 쪼개 최대한 바르게 구축하고, 2단계로 수요와 제반 사정을 고려해 총 10GW 규모를 순차적으로 구축한다는 방침이다.

최 회장은 “SK가 만드는 AI 데이터센터는 대한민국의 ‘AI 내셔널 인프라스트럭처’가 될 수 있다고 생각한다”며 “로봇과 피지컬 AI를 움직이는 심장 역할을 할 것이고, AI 데이터센터 전후방 사업을 새롭게 구축할 계기가 될 것”이라고 말했다. 궁극적으로는 토큰 이코노미를 만드는 ‘토큰 팩토리’로 발전시킨다는 구상이다. 또한 “이 프로젝트는 2035년까지 여러 참여자를 통해 대략 1000조원 규모의 투자가 이뤄질 것”이라며 “이는 대한민국을 AI를 소비하는 나라에서 지능을 수출하는 나라로 전환한다고 생각된다”고 설명했다.

최 회장은 이날 메모리 반도체 공급 부족에 대한 대응 방안도 언급했다. 그는 “전 세계 AI 수요가 급증하며 메모리 반도체 수요 역시 급증이 예측된다”며 “메모리 반도체 시장은 이미 극심한 공급부족인데, 앞으로의 부족 상태는 더 심해질 것”이라고 말했다. 그는 지나친 공급 부족은 높은 가격 상승과 미래 시장을 축소시킬 우려가 있다며, 지속가능한 시장을 위해 공급을 대폭 늘리기로 했다고 밝혔다.

최 회장은 “SK하이닉스는 메모리 반도체 수요 대응을 위해 당초 2045년 완공 예정이었던 용인 클러스터를 12년 앞당기기로 했다”며 “D램 증산을 위해 용인에 600조원, 낸드 증설을 위해 청주에 100조원 정도의 투자를 앞당겨 실시하기로 했다”고 언급했다.

그는 “이걸 앞당겼다 하더라도 앞으로 계속 공급 부족에 시달릴 것”이라며 “새로운 반도체 공장 짓기 위해서는 지금부터 대규부지 선정과 기존 인프라 구축을 해야한다”고 말했다. 그러면서 “SK하이닉스는 제반 여건을 만족할 것으로 기대되는 서남권에 약 400조원을 투자해 새로운 클러스터를 조성하고자 한다”고 했다.

결과적으로 AI 데이터센터에 약 1000조원, 반도체 공급 확장 프로젝트에 약 1100조원을 계획하고 있다는 설명이다. 최 회장은 “물론 시장의 수요를 면밀히 관측하고 투자를 집행하겠다”며 “하지만 오늘까지의 수요는 아주 견조하고, 이런 투자가 계속된다 하더라도 공급 부족 해소는 어렵다고 생각된다”고 설명했다.

마지막으로 최 회장은 “향후 10년을 보면 SK는 평균 100조원 이상의 국내 투자를 계속해서 집행하도록 하겠다”며 “리스크를 충분히 감안해 실행 가능한 파이낸스 계획을 준비하고, 담대한 비전과 철저한 준비로 글로벌 AI 생태계를 리드해 나가겠다”고 강조했다.