퀸즐랜드주 수상 “고려아연과 여러 기회 모색할 것” 고려아연, 퀸즐랜드주서 현지 최대 아연 제련소 운영 최윤범, 지난 24일 앨버니지 호주 총리와도 협업 모색

[헤럴드경제=서재근 기자] 고려아연은 최윤범 회장이 지난 26일 퀸즐랜드주 의사당에서 데이비드 크리사풀리 수상과 회동했다고 29일 밝혔다.

고려아연은 1996년 호주 퀸즐랜드주 타운즈빌에 현지 자회사인 썬메탈코퍼레이션(SMC)을 설립한 뒤 호주 최대 규모의 아연 제련소를 건설해 약 30년간 운영해오고 있다. 최근에는 태양광과 풍력, 수소 등 친환경 에너지 분야로 사업을 확대하며 퀸즐랜드주 정부와 협력을 더욱 강화하고 있다.

크리사풀리 수상은 “고려아연의 SMC는 퀸즐랜드주의 가장 중요한 자산이자 모범적인 기업”이라며 “고려아연과 그 경영진은 SMC가 건설된 시점부터 지금까지 지역경제에 이바지하고 지역사회와 상생해 온 신뢰할 수 있는 파트너”라고 평가했다.

이어 “고려아연과 협업 확대는 주정부에 매우 중요하고 필요한 사안”이라고 강조했다.

아울러 크리사풀리 수상은 퀸즐랜드주도 최근 미국 정부와 핵심광물 협력 방안을 논의하고 있다고 소개하며, 미국 정부와 함께 미국 내 핵심광물 통합제련소 ‘프로젝트 크루서블’을 진행하고 있는 고려아연과 다양한 협력 기회를 모색하고 싶다는 뜻도 밝혔다.

최윤범 회장은 “고려아연과 SMC가 앞으로도 퀸즐랜드주와 호주의 산업 발전, 안정적인 핵심광물 공급망 구축, 에너지 전환에 더욱 크게 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 화답했다.

최윤범 회장과 크리사풀리 수상은 SMC의 핵심광물 생산 확대 가능성과 퀸즐랜드주 내 광산·제련 기업과 협력, 호주 내 안정적인 핵심광물 공급망 강화의 중요성 등에 대해 폭넓은 의견을 교환했다.

최 회장은 앞서 2014년부터 2019년까지 약 5년간 SMC 대표를 맡아 제련소 운영과 경영 전반을 총괄하며 호주의 풍부한 광물 자원과 산업 경쟁력, 친환경 사업 생태계 등을 직접 경험한 바 있다.

한편, 최 회장은 지난 24일 호주 수도 캔버라 총리 집무실에서 앨버니지 총리와 만나 핵심광물 공급망 강화와 제련산업 경쟁력 제고 필요성에 대해 논의한 바 있다.

당시 앨버니지 호주 총리는 “고려아연은 호주에서 운영 역량이 검증된 신뢰받는 기업”이라며 “호주 SMC에 상당 기간 재임한 최 회장은 호주의 산업 환경과 지역사회와 상생 등 호주에 대한 이해도가 매우 높은 분”이라고 평가한 바 있다.