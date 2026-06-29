환경공단·수자원공사·발전 5사, 국내 발전소 물 기자재 국산화 이행안 공개 발전소 물 분야 기자재 및 기술 국산화를 위한 업무협약 체결

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부는 30일 대구 달성군 국가물산업클러스터에서 ‘물-에너지 융합 상생데이’를 개최한다고 29일 밝혔다.

이번 행사는 산하기관인 한국환경공단, 한국수자원공사, 한국남동발전·한국남부발전·한국동서발전·한국서부발전·한국중부발전(이하 발전 5사) 등 7개 기관이 참석한다.

행사에서는 물-에너지 융합산업 생태계 확산을 위해 공동 수립한 ‘발전소 물 기자재 국산화 이행안’을 공개하고, 물 분야와 발전 분야의 공공기관이 상호 교류·협력하는 ‘업무협약’도 체결한다.

이를 통해 발전소 설치·운영 단계에서 외산으로 공급되고 있는 물 기자재를 국산화해 발전소 핵심 물 기자재의 공급망 안정화와 도입 비용을 절감하고, 국내 물 기업의 국내외 판로 개척과 지속 가능한 물-에너지 융합산업 생태계를 확산한다.

또 협약을 통해 한국환경공단·한국수자원공사·발전 5사는 현재 운영 중인 시설뿐만 아니라 향후 건설 예정인 발전소 내 물 기자재 국산화 촉진과 물-발전산업의 융합 연구개발과 공동 실증사업도 협력한다.

이번 협력으로 발전소 수처리시설 신규 설치와 운영·유지관리 분야 등 연간 약 2000억 원의 시장에 귝내 물 기업의 진출 확대가 기대된다.

한편 이날 협약식 이후 참여 공공기관은 발전사업 발주계획, 초순수 기술 국산화 등을 공유하고, 우수 물기업 5개 사가 단기적으로 국산화가 가능한 기술과 중장기적으로 미래 국산화 유망기술을 소개할 예정이다.

또 발전 5사-물기업 간 ‘기술상담회’를 개최해 발전 5사와 협업을 희망하는 중소 물기업을 1대1로 연결할 계획이다.

이번 기회를 통해 발전 5사에서 추진 중인 국내외 신규사업 소개와 동반 진출을 위해 중소 물기업에 요구되는 기술·제품 사양, 협력사 등록 제도 등도 공유할 예정이다.

조희송 기후부 물관리정책실장은 “물과 에너지 공공기관이 함께 힘을 모으고 협력할 때 더 큰 효과가 날 수 있다”며 “이번 협약을 계기로 공공기관·산업계 간 협력 체계를 강화해 그간 발전소 판로 개척에 어려움을 겪고 있는 중소 물기업의 지원을 한층 더 강화해 나가겠다”고 밝혔다.