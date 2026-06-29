“기업 투자하도록 정부 역량 대대적 투여” “광주전남, 많게는 20조원 투자 입장” “청와대 안에 직할담당관 두고 신속 집행”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 29일 정부와 삼성전자, SK하이닉스 등 글로벌 반도체 기업이 대대적으로 반도체 투자에 나서는 ‘3대 메가 프로젝트’와 관련해 “이 자리에 모인 공직자들과 기업인들 그리고 각계 전문가들과 함께 지역이 주도해 세계로 뻗어나가는 한국형 인공지능 산업혁명을 완수하겠다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’를 주재하고 “이 발표는, 물론 기업인들의 결단에 의한 것이긴 하지만, 우리가 국가적으로 가지고 있는 역량들을 대대적으로 투자함으로써, 또 지방정부가 가지고 있는 역량을 최대 동원함으로써 새로운 가능성, 새로운 미래를 열게 되었다는 그런 자부심이 있다”면서 이같이 말했다.

이어 “제가 지금까지 해낸 일 중에서 오늘 이 성과는 가장 큰 국민적 또 역사적 성과”라고 했다.

이 대통령은 이날 보고회에 참석한 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장을 향해 “우선 여기에 함께하신 두 분 회장님께 감사 말씀을 드리지 않을 수가 없다”며 “이 자리에 계시지 않은 우리 대한민국의 산업·경제를 이끌어가는 기업인 여러분께도 감사 말씀을 드린다. 여러분들이 만들어낸 거대한 대전환의 결단을 우리 정부가 전적으로 잘 지원하겠다는 말씀을 드린다”고 감사를 표하기도 했다.

이 대통령은 국가와 기업이 함께 인공지능(AI) 경쟁전에 나서는 것과 관련해 “지금은 전 세계 경제 지형의 판이 흔들리는 그야말로 승부의 시간”이라고 정의했다.

이어 “소위 말하는 인공지능 대항해 시대, 인공지능 신대륙을 선점하고자 하는 미국과 중국을 포함한 주요국들이 사활을 건 경쟁을 벌이고 있는 상황”이라며 “천문학적 규모의 기업 투자 그리고 정부 지원이 어우러진 국가대항전이 펼쳐지고 있다”고 했다.

이 대통령은 계속해서 “특히 최근에 글로벌 인공지능 전쟁은 총력전인 동시에 국지전이기도 하다”며 “연산과 추론을 담당하는 반도체 또 대규모 데이터를 처리하는 인공지능 데이터센터, 인공지능을 현실에서 구현할 피지컬 AI 그리고 전력, 용수 등 기초 인프라까지 국가적 대경쟁의 전선이 무한히 확대되고 있다”고 말했다.

이 대통령은 거듭 “눈 깜짝할 사이에 페이지가 넘어가는 시대가 열리고 있다”며 “오직 속도만이 살 길”이라고 강조했다.

이 대통령은 “어떤 나라보다 빠른 속도로 인공지능의 핵심 요소를 확보해야 한다”며 “반도체, 피지컬 AI, 인공지능 데이터센터가 대도약을 위한 삼각축이다. 이를 하나로 묶어서 속도감 있게 한국형 인공지능 생태계를 구축하는 일에 정부와 민간의 역량을 총결집해야 한다”고 했다.

이 대통령은 이날도 호남권 AI 인프라 투자의 당위성을 역설했다. 이 대통령은 “폭발적으로 늘어나는 반도체 수요에 맞춰서 현재 진행 중인 생산거점들을 빠르게 완성해야 한다”며 “그리고 서남권 등에 대규모 신규 투자를 통 해서 압도적인 공급 역량을 미리 확보해 나가야 한다”고 힘주어 말했다.

이어 “잘 아시는 것처럼 기존에 용인, 평택을 중심으로 한 사이트는 이미 한계에 다다르고 있다”며 “전력, 용수 등이 한계에 다다르고 있는데 지금 계획된 사이트들, 팹을 신속하게 완료하고 지금보다 속도를 매우 앞당겨서 이뤄내야 하지 않을까 싶다”고 했다.

이 대통령은 계속해서 “용수, 그리고 전력 그다음에 값싸고 안정된 용지, 그리고 인프라 등이 구축된 새로운 사이트를 확고하게 개발해야 한다”고 호남 반도체 투자 필요성을 시사했다.

이 대통령은 국가균형발전 중요성을 언급하고 “특히 호남 지역을 우리가 생각하지 않을 수 없는데, 이날 영남, 강원, 충청 지역에 대한 투자 계획도 발표되겠지만, 그중에 한 지역이라고 하면 호남 지역이 장기간 개발에서 소외되면서 오히려 기회의 요인이 된 측면이 있다”고 목소리를 높였다.

이 대통령은 “용수도 풍부하고 특히 신재생에너지가 풍부한 곳이 바로 서남해안 일대”라며 “그래서 이 전력과 용수가 풍부한, 그리고 용지, 안정되고 값싼 용지가 풍부한 지역을 새로운 사이트로 개발해야 한다”고 했다.

호남 지역에 대한 투자가 기업의 이윤과 일치한다는 점도 강조했다. 이 대통령은 “기업들 입장에서야 공익적 관점에서 지방을 고려할 수 있지만 사실 그것보다는 기업은 성장과 이윤이 중요하다. 그 점을 인정해야 한다”며 “그래서 정부의 지원을 통해 인프라를 구축하고, 또 세제 지원이나 기타 가능한 모든 지원들을 통해 기업들이 이쪽 지역이 훨씬 더 유리하다는 그런 판단을 할 수 있게 만드는 것, 그게 바로 정부가 해야 될 일”이라고 설명했다.

이 대통령은 또한 “균형발전과 새로운 인공지능, 반도체 거점의 수요가 일치한다는 측면에서 이번 발표가 특별한 의미가 있다”고 말했다.

일각에서 제기되는 ‘기업 팔 비틀기’ 비판을 두고선 “기업들에게 손실과 위험을 강요하면서 국가적 필요를 관철해내는 것이 아니라 기업들이 손해 보지 않고 더 나은 전망을 가지고 투자할 수 있도록 정부의 역량을 대대적으로 투여하는 일이 바로 정부가 할 일”이라고 했다.

광주전남 지방 정부의 투자 여력도 피력했다. 이 대통령은 “특정한 대규모 산업벨트를 만들어내기 위해서는 엄청난 규모의 인프라 구축, 지원이 필요하다”며 “그런데 이게 정부만으로 하기가 어려워서 지방정부의 매칭이 필요한데, 다행히 광주전남 지역은 이번 통합에 따른 지원금을 적게는 5조 원 에서 많게는 20조 원 전체를 투자할 수도 있겠다 라는 입장을 내고 계시기 때문에 우리가 판단과 행동의 여지가 매우 크다는 점도 미리 말씀드린다”고 덧붙였다.

그러면서 이 대통령은 “최첨단 메모리부터 안정적인 전력망, 강력한 제조 기반까지 우리 산업화 역군들이 쌓아올린 성과가 이제 AI 강국으로 도약하는 확고한 발판이 되었다”며 “지금 우리가 쌓아올리게 될 3대 메가 프로젝트의 성과가 앞으로 대한민국의 20년, 30년을 책임지게 될 것”이라고 의미를 부여했다.

또한 “우리 정부는 정책 그리고 법을 새로 정비하는 일부터 이 획기적인 변화를 설계하는 일까지 필요한 어떤 혁신도 마다하지 않을 것”이라고 재차 의지를 보였다.

이 대통령은 메가 프로젝트를 담당할 청와대 내부의 새로운 조직을 만들겠다는 계획도 공개했다. 이 대통령은 “청와대 안에 이 사업에 대한 직할 담당관을 두고 이 3대 메가 프로젝트를 제가 직접 챙기고 신속하게 집행하도록 하겠다”고 했다.

끝으로 이 대통령은 “우리 산업계에서 국가와 우리 국민들의 더 나은 미래를 위해 서 이런 큰 결단을 해 주신 점에 대해서 우리 국민들을 대표해 다시 한 번 감사 말씀을 드린다. 참으로 고맙다”고 말했다.