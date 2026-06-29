[헤럴드경제=고승희 기자] 가곡 ‘그리운 금강산’을 작곡한 지휘자 최영섭이 29일 별세했다. 향년 97세.

유족에 따르면 최영섭은 노환으로 요양법원에 입원, 이날 오전 세상을 떠났다.

고인은 1929년 경기도 강화에서 태어나 서울대 작곡과에 입학했으나 6.25로 졸업하지 못하고 대학 4년을 수료했다. 이후 오스트리아 빈 국립음대 대학원 지휘과를 졸업했다. 한양대 음악학과 교수, 중앙대 음악교육학과 겸임교수를 역임했다. 대표곡으로는 ‘그리운 금강산’을 비롯해 ‘고요한 아침의 나라’,’오! 사랑하는 나의 조국‘ 등이 있다.

‘그리운 금강산’은 1961년 한상억 시인의 시에 곡을 붙여 1962년 한국전쟁 12주년 기념 칸타타 ‘아름다운 내 강산’에서 초연됐다. 루치아노 파바로티, 플라시도 도밍고 등 세계적인 성악가들의 내한 무대에서도 앙코르곡으로 선곡하기도 했다.

고인은 록그룹 들국화의 베이시스트이자 작곡가인 최성원의 아버지다. 빈소는 신촌 세브란스병원 장례식장에 마련됐다. 발인은 7월 1일이다.