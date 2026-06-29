‘2026 경남도 노후도시 미래 주거 재생 포럼’ 개최 창원·진주·김해 등에 밀집, 빈 건물 활용 건의 추진

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 지방 도시의 저층 주거지 노후화 문제를 해결하고 지속 가능한 미래 주거 모델을 구축하기 위해 본격적인 정책 마련에 나섰다.

경남도는 29일 오후 창원시 한국국토정보공사 경남지역본부에서 ‘2026 경상남도 노후도시 미래 주거 재생 포럼’을 개최했다. 행사에는 도 및 시·군 공무원, 유관기관, 도시재생 관계자 등 100여 명이 참석했다.

2025년 기준 경남 지역의 저층 주거지 노후도는 74.98%로 전국 평균 대비 높은 수준이다. 특히 이러한 노후 주거지는 창원과 진주, 김해 등 인구가 밀집한 도내 주요 대도시에 집중되어 있어 대책 마련이 시급한 실정이다.

이에 따라 포럼에서는 창원 등 기존 계획도시 내 단독주택지의 정주 환경을 개선하기 위한 ‘경남형 신규 도시재생 유형’이 집중 논의됐다. 주거지 내 빈 건물을 활용해 아파트 수준의 주민 공동시설과 편의시설을 확충하는 것이 골자다.

도는 이번 포럼에서 도출된 신규 주거재생 유형을 바탕으로 국토교통부에 정식 제도 개선을 건의할 방침이다. 현재 정부의 도시재생 사업 항목에는 이 같은 유형이 포함되어 있지 않은 만큼, 국토부 연구과제 채택 등을 통해 실제 국가 사업에 반영되도록 추진한다는 계획이다.

박일웅 경남도 행정부지사는 “노후 저층 주거지 정비는 단순한 주택 개량을 넘어 지역의 정주 여건을 개선하고 활력을 회복하는 핵심 과제”라며 “경남의 지역 특성과 주민 수요를 반영한 맞춤형 도시재생 정책을 통해 지속 가능한 주거환경을 조성하겠다”고 말했다.