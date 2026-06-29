정부가 총보험료의 55~100% 지원 행안부 “우기 본격 시작 전에 적극 가입”

[헤럴드경제=이태형 기자] 각종 자연 재난으로 입은 피해를 신속하게 복구할 수 있도록 지원하는 풍수해·지진 재해보험 가입률이 저조한 것으로 나타났다.

29일 행정안전부에 따르면 지난달 말 기준 풍수해·지진 재해보험 가입률은 주택 34.9%(180만61건 중 62만9280건), 농·임업용 온실 18.1%(2만4395㏊ 중 4411㏊), 소상공인 상가·공장 4.6%(85만348건 중 3만9173건)다.

풍수해·지진재해보험은 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 지진, 지진해일 등 재난으로 인한 피해를 보상하는 정책보험으로 정부가 총보험료의 55%에서 100%를 지원한다.

지난해는 호우로 주택이 전파된 가입자는 한 해 동안 보험료 1만1900원을 납부하고 보험금 약 8000만원을, 상가가 침수된 가입자는 보험료 6만3100원에 약 보험금 5000만원을 받았다.

소상공인 가입자는 피해보상 외에도 소상공인시장진흥공단에서 정책자금을 대출받을 때 금리를 우대받거나, 지역 신용보증재단에서 일반보증을 발급받을 때 수수료를 할인받는 등 추가 혜택이 있다.

올해부터는 인접 지역에 기상특보가 발효되면 보상을 받을 수 있도록 피해 보상 인정기준이 완화됐다. 소상공인의 연간 보장한도도 사고당 보장한도의 2배인 1억원으로 늘어났다.

또 보험 만기가 1년이라 매년 재가입해야 했던 불편을 줄이기 위해 주택 가입자의 경우 별도 서류 없이 전화 확인으로 계약을 갱신하는 ‘재가입 특약’과 자녀가 고령 부모를 위해 대신 보험에 드는 ‘보험 선물하기’ 제도도 도입됐다.

풍수해·지진재해보험은 DB손해보험, 현대해상화재보험, 삼성화재해상보험, KB손해보험, NH농협손해보험, 한화손해보험, 메리츠화재해상보험 등 7개 보험사와 중소기업중앙회를 통해 가입할 수 있다.

김광용 행안부 재난안전관리본부장은 “본격적인 우기가 시작하기 전에 저렴한 비용으로 가정과 일터의 안전을 지킬 수 있는 풍수해·지진재해보험에 적극 가입해달라”고 당부했다.