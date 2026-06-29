‘로스트아크’ 커뮤니티 50여명 참석 유공자 가정 방문 청소 등 봉사 진행

스마일게이트 희망스튜디오가 호국보훈의 달을 맞아 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘로스트아크’ 이용자와 함께 국가유공자를 위한 봉사 활동(사진)을 진행했다.

29일 스마일게이트 희망스튜디오는 지난 27일 서울시립노원노인종합복지관에서 ‘로아와’, ‘로펙’, ‘일로아’ 등 로스트아크 커뮤니티 이용자 50명과 함께 국가유공자 어르신을 지원하는 봉사 활동을 시행했다고 밝혔다. 호국보훈의 달을 맞아 한국전쟁, 베트남전쟁에 참전한 국가유공자의 주거 환경을 개선하고, 생계를 지원하겠단 취지다.

스마일게이트에 따르면 봉사자는 국가유공자 75명을 대상으로 정서적 교류와 생활 환경 개선을 위한 봉사 활동을 진행했다. 먼저 어르신과 봉사자가 한 팀이 돼 테라리움을 만드는 시간을 가지면서 서로의 이야기를 공유했다. 함께 식물을 심고 작품을 완성하는 과정에서 자연스럽게 대화를 나눴단 설명이다.

이어 봉사자는 국가유공자의 가정을 방문해 선풍기와 창틀 등 평소 청소가 쉽지 않은 생활 공간을 청소하고 정비했다.

아울러 스마일게이트 희망스튜디오 플랫폼에서는 지난 10일부터 내달 12일까지 기부 캠페인 ‘국가유공자 어르신 주거 환경 개선 및 생계 지원’ 펀딩(FUNding)도 진행한다. 해당 펀딩으로 모은 기부금은 운영비 제함 없이 서울시립노원노인종합복지관에 전달돼, 국가유공자를 위한 생필품 지원 등에 사용될 예정이다.

최진일 로아와 커뮤니티 대표는 “호국보훈의 달을 맞아 로스트아크 이용자와 함께 국가유공자분께 감사의 마음을 전할 수 있어 뜻깊은 시간이었다”며 “희망스튜디오와 함께 선한 영향력을 발휘해 준 로스트아크 이용자분들께 감사드리며, 앞으로도 커뮤니티가 중심이 되는 따뜻한 나눔을 이어가고 싶다”라고 말했다.

권연주 스마일게이트 희망스튜디오 이사는 “이번 봉사활동은 게임사와 게임 커뮤니티, 이용자가 함께 사회적 가치를 만들어낸 의미 있는 사례”라며 “앞으로도 다양한 게임 커뮤니티, 이용자와 협력하며 미래 세대에 희망을 전하고, 게이머가 즐겁게 동참할 수 있도록 돕는 플랫폼 역할을 할 것”이라고 말했다. 차민주 기자