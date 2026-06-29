기업오너 대상 자산승계 솔루션 강화 프라이빗 콘퍼런스 공동 개최 등

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한국투자증권은 회계법인 삼일PwC와 초고액자산가 및 패밀리오피스 서비스 고도화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 협약은 초고액자산가와 기업오너 고객을 대상으로 금융투자, 자산승계, 세무·재무 자문 등 각 분야의 전문성을 결합한 통합 자산관리 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

양사는 이번 협약을 통해 ▷자산가 및 기업오너 대상 자산승계 솔루션 강화 ▷글로벌 자산관리 및 자산이전 자문 ▷프라이빗 콘퍼런스 공동 개최 등에 나선다.

한국투자증권의 초고액자산가 전담 자산관리 조직인 GWM은 글로벌 투자, 자산승계, 부동산 등 고객별 맞춤 솔루션과 패밀리오피스 서비스를 제공하고 있다. 초고액자산가를 위한 원스톱 케어 플랫폼도 운영 중이다.

삼일PwC는 지난 3월 고액자산가 대상 종합 자문 전담 조직인 ‘삼일PwC 헤리티지센터’를 출범했다.

김도현 한국투자증권 개인고객그룹장은 “한국투자증권의 자산관리 역량과 삼일PwC 헤리티지 센터의 세무·재무 자문 역량, 글로벌 네트워크가 결합해 높은 시너지를 낼 것으로 기대한다”며 “앞으로도 차별화된 자산관리 서비스를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

한국투자증권은 최근 다양한 협업 관계 구축을 통해 고객 서비스를 확대하고 있다. 지난 19일에는 글로벌 투자상품 공급 확대와 전략적 협력 강화를 위해 칼라일, JP모간, 맨그룹 등 글로벌 금융시장을 대표하는 주요 운용사의 한국 대표 및 아시아 지역 총괄 임원들을 초청해 행사를 개최하기도 했다. 앞서 15일에는 중국 대표 종합증권사 국태해통증권과 함께 국내 최초 대규모 ‘한·중 투자전략 포럼’을 개최한 바 있다.