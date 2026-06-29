차주당 최대 1000만원…기존보다 1.24%p↓ 대출비교 플랫폼 통해 비대면 신청 가능

[헤럴드경제=유혜림 기자] 중·저신용 취약차주를 위한 ‘중금리 생활안정대출’이 출시된다.

금융위원회는 29일부터 KB·OK·SBI·신한·예가람·한국투자저축은행 등 6개 저축은행에서 중금리 생활안정대출을 판매한다고 밝혔다.

중금리 생활안정대출은 지난 4월 발표한 ‘중금리대출 활성화 방안’의 후속 조치로 마련된 상품이다. 민간 금융회사가 자체 신용으로 공급하는 중금리 신용대출로, 중·저신용자의 생활안정 자금 지원을 목표로 한다.

대상은 대출 취급 시점 기준 신용평점 하위 50% 이하 중·저신용자다. 29일 기준으로는 NICE 889점 이하, KCB 875점 이하가 해당한다. 다만 세부 자격요건은 금융회사별로 다를 수 있다.

대출 한도는 차주별 전 금융권 합산 최대 1000만원이다. 금융회사는 신용정보원 조회를 통해 확인한 잔여 한도와 자체 심사 결과를 비교해 더 적은 금액을 최종 한도로 부여한다.

금리는 1차 출시 기관 기준 연 5.9~15.27% 수준이다. 중·저신용자의 이자 부담을 낮추기 위해 최고금리를 기존 중금리대출 최고금리(16.51%)보다 1.24%포인트 낮춘 15.27%로 설정했다.

생활안정 목적의 대출인 만큼 주택 구입 제한도 적용된다. 차주는 대출 후 1년 또는 대출 전액 상환 시점까지 주택을 구입하지 않겠다는 약정을 체결해야 한다.

이를 위반하면 대출금을 즉시 상환해야 하며 향후 3년간 주택 관련 대출과 중금리 생활안정대출 이용이 제한된다. 중·저신용자의 생활안정 자금 공급을 확대하면서도 투기성 자금 유입은 차단하는 데 초점을 맞춘 것이다.

신청은 금융회사 모바일 애플리케이션(앱), 영업점, 전화 등을 통해 가능하며 토스, 카카오페이, 카카오뱅크, 네이버페이, 핀다, 뱅크샐러드 등 온라인 대출비교 플랫폼에서도 금리 비교와 신청을 할 수 있다.

금융위원회는 하반기 중 14개 저축은행을 추가로 참여시키고 은행·카드·캐피탈업권으로도 상품 공급을 확대할 계획이다. 정부는 중금리 생활안정대출의 공급 실적을 지속 점검하고 중·저신용자의 자금 공급이 원활히 이뤄질 수 있도록 관리해 나갈 방침이다.