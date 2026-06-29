전용 84㎡ 5가구·펜트 4가구 등 총 9가구 입찰기준가 감정가 대비 10% 하향 조정

[헤럴드경제=신혜원 기자] 청담삼익아파트 주택재건축정비사업조합이 롯데건설이 시공한 하이엔드 단지 ‘청담 르엘’의 보류지 공개경쟁입찰을 실시한다.

29일 조합에 따르면 이번 입찰은 지난 19일 새 조합장 취임 이후 처음으로 추진되는 보류지 매각이다. 조합 측은 최근의 부동산 시장 상황을 반영해 수요층이 가장 두터운 84㎡(이하 전용면적)의 기준 가격을 감정가 대비 약 10% 하향 조정하는 등 합리적인 가격을 책정해 실수요자의 진입 장벽을 낮췄다.

매각 대상은 한강 조망이 가능한 중소형 평형부터 희소성이 높은 대형 펜트하우스까지 총 9가구다. ▷84㎡ 5가구 입찰기준가 약 54억~56억원 ▷펜트하우스 4가구(172㎡·200㎡·202㎡·218㎡) 등 입찰 기준가 약 178억~226억원선이다.

지하 4층~지상 최고 35층, 총 1261가구 규모 대단지인 청담 르엘은 특화된 외관 디자인과 최고급 커뮤니티 시설을 갖춰 강남권을 대표하는 새로운 한강변 랜드마크로 평가받는다. 특히 대형 펜트하우스의 경우 강남권 내 공급 희소성으로 인해 고액 자산가들의 매수 문의가 꾸준히 이어지고 있다는 게 조합 측 설명이다.

이번에 공급되는 보류지는 일반분양과 달리 준공된 실물 주택을 눈으로 직접 확인한 뒤 입찰에 참여할 수 있는 것이 장점이다. 아울러 일부 주택시장 규제 적용에서 제외되는 특성이 있어 강남권 우량 자산을 선점하려는 자산가들과 실수요자들의 높은 관심이 예상된다.

청담르엘 보류지 공개경쟁입찰 마감은 오는 7월 7일 오후 3시까지이며, 계약 체결은 같은 달 8일부터 15일까지 진행된다. 자세한 입찰 일정과 참가 방법은 조달청 누리장터 홈페이지 공고문을 통해 확인할 수 있다.

한편 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 청담르엘 84㎡ 최고가는 지난해 10월 거래된 67억8000만원이다.