동해시 자연실경, 도심+자연 복합야경 구현

[헤럴드경제(동해)=함영훈 기자] 무릉별유천지, 도째비골, 추암촛대바위 등 강원특별자치도 동해시의 여행명소가 올 여름, 밤에 더 빛난다.

바다와 호수, 해안 경관을 활용한 야간 명소를 확대 운영하며, 부산·여수·서울과는 색다른, 자연 실경 야경, 도심+자연 복합야경 도시로서의 면모를 보인다.

야경도시가 된다는 얘기는 체류형 관광도시의 입지를 한층 더 공고히 하는 면모이다.

밤바다와 항구 야경을 감상할 수 있는 묵호권, 체험과 야간 경관을 함께 즐기는 무릉별유천지, 빛과 예술이 어우러진 추암의 여명 빛 테마파크, 해변을 따라 여유롭게 걸을 수 있는 한섬해변까지 각기 다른 매력의 야간 관광지가 운영된다. 한섬해변은 동해시 도심 한복판 바닷가로, 서울로 치면 명동 혹은 강남에 바다가 있는 것과 같다.

묵호권에서는 도째비골 야시장과 묵호별빛마을, 어린왕자 포토존을 둘러본 뒤 도째비골 스카이밸리 해랑전망대와 스카이워크에서 묵호항과 동해바다의 야경을 감상할 수 있다.

도째비골 스카이밸리는 오는 8월 17일까지 오후 9시까지 야간 운영하며, 입장료는 강원 방문의 해를 맞아 50% 할인한다.

무릉별유천지는 오는 8월 29일까지 매주 금요일과 토요일 운영시간을 오후 10시까지 연장한다. 야간에도 알파인코스터와 스카이글라이더, 라벤덕, 페달카약 등 주요 체험시설과 전망카페, 별마루쉼터를 이용할 수 있어 에메랄드빛 호수와 야간 경관이 어우러진 색다른 풍경을 즐길 수 있다.

추암해변 일원에서는 ‘추암의 여명 빛 테마파크’를 통해 조각공원 특화 조명과 촛대바위 경관조명, 해암정 및 해변광장 미디어파사드, 별빛 포토존 등을 운영하며, 야간 경관 관광지로서의 매력을 더하고 있다.

한섬해변은 리드미컬 게이트와 빛터널 등 야간 경관시설을 활용한 산책 명소로 시민과 관광객들에게 꾸준한 사랑을 받고 있으며, 여름철에는 시원한 밤바다를 즐길 수 있는 도심형 야간 관광지로 자리매김하고 있다.

동해시 김정윤 부시장은 “동해시는 권역별 특색을 살린 다양한 야간 관광콘텐츠를 지속 확대하고 있다”며 “관광객들이 동해의 밤을 보다 다채롭게 즐기며 머무는 관광으로 이어질 수 있도록 야간 관광 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.