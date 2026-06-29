동해시 자연실경, 도심+자연 복합야경 구현

강원특별자치도 동해시의 무릉별유천지 호변야경
강원특별자치도 동해시의 무릉별유천지 호변야경
동해시 추암 야경
동해시 추암 야경
도심 바로 옆 한섬해변의 빠삐용바위
도심 바로 옆 한섬해변의 빠삐용바위

[헤럴드경제(동해)=함영훈 기자] 무릉별유천지, 도째비골, 추암촛대바위 등 강원특별자치도 동해시의 여행명소가 올 여름, 밤에 더 빛난다.

바다와 호수, 해안 경관을 활용한 야간 명소를 확대 운영하며, 부산·여수·서울과는 색다른, 자연 실경 야경, 도심+자연 복합야경 도시로서의 면모를 보인다.

야경도시가 된다는 얘기는 체류형 관광도시의 입지를 한층 더 공고히 하는 면모이다.

밤바다와 항구 야경을 감상할 수 있는 묵호권, 체험과 야간 경관을 함께 즐기는 무릉별유천지, 빛과 예술이 어우러진 추암의 여명 빛 테마파크, 해변을 따라 여유롭게 걸을 수 있는 한섬해변까지 각기 다른 매력의 야간 관광지가 운영된다. 한섬해변은 동해시 도심 한복판 바닷가로, 서울로 치면 명동 혹은 강남에 바다가 있는 것과 같다.

동해시 묵호등대옆 도째비골 밤풍경
동해시 묵호등대옆 도째비골 밤풍경

묵호권에서는 도째비골 야시장과 묵호별빛마을, 어린왕자 포토존을 둘러본 뒤 도째비골 스카이밸리 해랑전망대와 스카이워크에서 묵호항과 동해바다의 야경을 감상할 수 있다.

도째비골 스카이밸리는 오는 8월 17일까지 오후 9시까지 야간 운영하며, 입장료는 강원 방문의 해를 맞아 50% 할인한다.

무릉별유천지는 오는 8월 29일까지 매주 금요일과 토요일 운영시간을 오후 10시까지 연장한다. 야간에도 알파인코스터와 스카이글라이더, 라벤덕, 페달카약 등 주요 체험시설과 전망카페, 별마루쉼터를 이용할 수 있어 에메랄드빛 호수와 야간 경관이 어우러진 색다른 풍경을 즐길 수 있다.

촛대바위 바로옆 추암 용뫼 꼭대기 능파대 전각의 야경
촛대바위 바로옆 추암 용뫼 꼭대기 능파대 전각의 야경

추암해변 일원에서는 ‘추암의 여명 빛 테마파크’를 통해 조각공원 특화 조명과 촛대바위 경관조명, 해암정 및 해변광장 미디어파사드, 별빛 포토존 등을 운영하며, 야간 경관 관광지로서의 매력을 더하고 있다.

한섬해변은 리드미컬 게이트와 빛터널 등 야간 경관시설을 활용한 산책 명소로 시민과 관광객들에게 꾸준한 사랑을 받고 있으며, 여름철에는 시원한 밤바다를 즐길 수 있는 도심형 야간 관광지로 자리매김하고 있다.

동해시 김정윤 부시장은 “동해시는 권역별 특색을 살린 다양한 야간 관광콘텐츠를 지속 확대하고 있다”며 “관광객들이 동해의 밤을 보다 다채롭게 즐기며 머무는 관광으로 이어질 수 있도록 야간 관광 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.


abc@heraldcorp.com