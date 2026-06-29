리사이클 소재 활용 21종 스타일…연 2회로 확대

[헤럴드경제=정찬수 기자] 영원무역이 2028년 봄·여름(SS)과 가을·겨울(FW) 시즌 아웃도어 디자인을 ‘3D 컬렉션 쇼’로 선보였다고 29일 밝혔다.

‘MODERN NOMAD’를 주제로 한 쇼는 영원무역이 자체 생산한 원자재를 활용한 21종의 스타일을 3D로 구현했다. 이 중 9종은 리사이클 소재를 활용했다.

올해부터는 3D 디자인 툴에 AI 비주얼 기술을 접목해 소재의 질감과 실루엣, 착용 시의 자연스러운 움직임까지 구현했다. 실제 패션 화보에 가까운 수준의 스타일링 연출로 현실감을 높였다.

영원무역은 매년 크리에이티브센터와 섬유사업본부가 협업해 3D 컬렉션을 제작·발표하고 있다. 해외 바이어들의 호평에 힘입어 올해부터는 기존 연 1회 운영하던 컬렉션을 상·하반기 각 1회씩 연 2회로 확대 운영할 예정이다.

영원무역그룹 성래은 부회장은 “이번 컬렉션은 영원의 친환경 생산 철학을 반영한 리사이클 소재를 활용한 스타일을 선보였다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.