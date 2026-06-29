[헤럴드경제=정대한 기자] 파산 위기에 놓인 홈플러스가 29일 서울회생법원에 수정회생계획안 변경안을 제출한다고 밝혔다.

홈플러스는 기존 수정회생계획안에 자구노력에 따른 사업성 개선 효과를 반영한 수정회생계획안 변경안을 작성해 다시 제출하는 것으로 알려졌다. 회생신청 직전 대비 각종 비용은 약 1조2000억원 줄었다. 대형마트는 납품과 영업만 정상화되면 800억원대 영업이익 실현이 가능하며, 3년 내로 1500억원까지 늘어날 것으로 전망된다고 홈플러스 측은 강조했다.

앞서 홈플러스는 지난해 3월 4일 회생 절차에 들어간 이후 126개 대형마트를 67개 핵심점포로 재편했다. 임대주와의 협의를 통해 임대료를 조정하고, 슈퍼사업 부문인 홈플러스 익스프레스를 하림그룹 계열사인 NS쇼핑에 분리 매각해 사업구조를 단순화했다. 또 자연퇴사 및 희망퇴직 등으로 인력의 50% 정도가 줄어 운영 효율을 높였다.

홈플러스는 “이미 슈퍼마켓 사업 매각 과정에서 입증된 바와 같이 상품공급만 정상화되면 매출 회복은 충분히 가능하다”고 강조했다. 홈플러스는 흑자전환 이익과 폐점 점포 부동산 매각 대금을 재원으로 공익채권은 물론 회생채권도 전액 변제한다는 계획이다. 홈플러스는 개선된 수익구조를 기반으로 M&A도 동시에 추진할 예정이다.