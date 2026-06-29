LNG 추진선 핵심 기자재 국내 중소 협력…70여척분 계약 확보 프랑스 선급 등 기관도 참여해 성과

[헤럴드경제=고은결 기자] HD한국조선해양이 국내 중소기업과 협력해 액화천연가스(LNG) 추진선 핵심 기자재를 국산화했다.

HD한국조선해양은 최근 경남 진해에서 LNG 연료공급용 ‘고압펌프’의 최종 성능 검증 및 형식 승인 인증서 수여식을 개최했다고 29일 밝혔다. 해당 고압펌프는 HD한국조선해양이 독자 개발한 제품으로 프리텍·성문 등 국내 중소기업이 제작·패키지화 과정에 참여했다.

행사에는 남영준 HD한국조선해양 SD사업대표, 김정식 라이베리아 기국 대표, 김성용 프랑스 선급(BV) 전무, 박해흠 프리텍 대표, 이재홍 성문 대표 등이 참석했다. HD한국조선해양은 이번 인증으로 제품의 성능과 안전성을 공식 확인했다. 해당 제품은 현재까지 국내외 조선소와 70여척분의 공급 계약도 확보했다.

그동안 고압펌프는 해외 업체가 시장을 주도해 유지보수, 공급망 불확실성 등 한계가 있었다. 이번 인증은 HD한국조선해양뿐 아니라 프랑스 선급, 라이베리아 기국 등 관련 기관이 개발 초기부터 함께 참여해 이뤄낸 성과이기도 하다. 개발 초기 단계부터 라이베리아 기국과 함께 실제 선박 운항 환경을 고려한 시험평가와 검토를 진행해 안정성을 높였고, 프랑스 선급의 철저한 검증을 통해 제품의 완성도를 높였다.

남영준 SD사업대표는 “이번 인증식은 선급, 기국, 국내 우수 협력사들과 함께 HD한국조선해양이 독자 개발한 고압펌프의 세계적인 경쟁력을 확인한 뜻깊은 자리”라며 “검증된 안정성을 바탕으로 실선박에도 성공적으로 적용하여 고객들의 서비스 만족도를 한 단계 더 높이겠다”고 말했다.