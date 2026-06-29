북미 최대 교육기술 전시회 참가 교육용 전자칠판에 자체 교육 설루션 대거 탑재 ‘삼성 계정 관리 설루션’ 초개인화·편의성 높여 ‘삼성 AI 어시스턴트’로 학습 집중도 높이는 설루션 제공

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 북미 최대 교육기술 전시회에서 교사 맞춤형 교육 설루션과 인공지능(AI) 기반 학습 지원 기능을 공개하며 글로벌 에듀테크 시장 공략에 나섰다.

삼성전자는 28일(현지시간)부터 나흘간 미국 플로리다주 올랜도 오렌지카운티컨벤션센터(OCCC)에서 열리는 ‘ISTE Live 2026’에 참가해 교육용 전자칠판용 신규 설루션을 선보였다고 밝혔다.

미국 국제교육기술협회(ISTE)가 주관하는 ISTE Live는 80여개국 500여개 기업과 약 1만7000명의 교육 관계자가 참여하는 북미 최대 규모 교육기술 전시회다. 삼성전자는 전자칠판에 소프트웨어와 AI 기능을 결합해 글로벌 B2B 교육 시장 공략을 강화한다는 전략이다.

삼성전자는 이번 전시에서 교사별 맞춤형 학습 환경을 제공하는 ‘삼성 계정 관리 설루션(AMS)’과 학습 집중도 향상을 지원하는 ‘삼성 AI 어시스턴트’를 공개했다. 해당 설루션은 안드로이드 운영체제(OS) 기반 삼성 교육용 전자칠판 라인업에 적용가능하다.

‘삼성 계정 관리 설루션’은 클라우드 기반으로 개인 프로필을 관리해 QR코드 인식이나 NFC 카드 태그만으로 간편하게 로그인할 수 있도록 지원한다. 교사는 로그인 후 자신이 설정한 화면 레이아웃과 배경화면, 북마크, 앱 바로가기, 저장해둔 파일 등 개인화된 환경을 어느 교실에서든 그대로 불러와 사용할 수 있다.

또 교육시설 IT 관리자를 위한 ‘삼성 교육 포털’을 제공해 수백 대의 기기와 교사 계정을 일괄 등록·관리할 수 있도록 했다. 삼성 계정 관리 설루션은 소프트웨어 업데이트를 통해 오는 7월부터 적용될 예정이다.

안드로이드 운영체제 기반 삼성 전자칠판에 내장된 ‘삼성 AI 어시스턴트’는 학습 몰입도와 교사·학생 간 상호작용을 높이는 다양한 기능을 제공한다. 화면 속 이미지나 텍스트를 검색하는 ‘서클 투 서치’, 교사의 음성을 실시간으로 텍스트로 변환하는 ‘자동 전사’, 수업 내용을 요약하는 ‘AI 요약’, 수업 내용을 기반으로 문제를 생성하는 ‘AI 퀴즈’ 등이 대표적이다.

특히 자동 전사 기능은 다국어 음성을 실시간 자막으로 제공해 청각 장애 학생이나 다문화 가정 학생 등 다양한 교육 환경의 학생들의 학습 접근성을 높일 수 있다. AI 퀴즈 기능은 수업 직후 학생들의 이해도를 즉시 점검할 수 있어 교사의 수업 운영 효율성을 높여줄 것으로 기대된다.

김형재 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “디지털 교육 환경이 고도화될수록 기기뿐 아니라 사용자 경험 중심의 혁신이 필수적”이라며 “삼성 교육용 전자칠판을 통해 교사와 학생 모두에게 더욱 유연하고 매끄러운 학습 환경을 제공할 것”이라고 말했다.