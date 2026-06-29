32강 탈락국 중 유일

[헤럴드경제=한영대 기자] 한국은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 32강 토너먼트 진출에 실패했지만 미드필더 이강인(파리 생제르맹)의 활약은 해외 언론도 인정했다.

스페인 스포츠 전문 일간 마르카는 북중미 월드컵 조별리그가 모두 끝난 28일(한국시간) 대회 조별리그 베스트11을 선정해 공개했다.

마르카는 자체 파워랭킹을 바탕으로 베스트11(골드 팀)과 후보 베스트11(실버 팀)을 각각 3-4-3 포메이션에 맞춰 뽑았다.

이번 대회 조별리그 3경기 모두 풀타임을 뛴 이강인은 파워랭킹 점수 23.96점을 받아 베스트11 공격형 미드필더로 이름을 올렸다. 아시아 선수 중 유일하게 베스트11에 뽑혔다. 32강에 오르지 못한 나라의 선수도 이강인뿐이다.

마르카는 이강인에 대해 “많은 사람이 예상하지 못했을 것”이라면서 “아틀레티코 마드리드(스페인)의 영입 후보로 거론되는 이강인은 파워랭킹에서 미드필더 중 두 번째로 높은 점수를 받았다”고 소개했다. 미드필더 중 파워랭킹이 가장 높은 선수는 스페인의 로드리(24.82점)다.

한국 대표팀은 이번 대회에서 홍명보 감독의 전술 패착으로 32강 토너먼트 진출에 실패했다. 하지만 이강인은 매경기 선발로 출전, 특유의 킬패스 능력을 앞세워 한국 공격을 이끌었다.

베스트11 공격수에는 리오넬 메시(아르헨티나), 해리 케인(잉글랜드), 킬리안 음바페(프랑스)가 포진했다.

미드필더에는 이강인, 로드리와 함께 그라니트 자카(스위스), 페드리(스페인)가 뽑혔다. 수비진은 가브리엘 마갈량이스(브라질), 에므리크 라포르트(스페인), 얀파울 판 헤커(네덜란드)로 꾸려졌다. 골키퍼 자리는 모스타파 쇼비르(이집트)가 꿰찼다.