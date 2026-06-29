- 우주항공청, 2027년 월력요항 발표

[헤럴드경제=구본혁 기자] 내년 3일 이상 휴일은 올해보다 이틀 많은 10번으로 총 119일을 쉰다.

우주항공청은 2027년도(단기 4360년) 우리나라 달력 제작의 기준이 되는 2027년도 월력요항을 발표했다.

월력요항이란 천문역법에 따른 정확한 날짜와 절기, 관련 법령 등이 정하는 공휴일 등을 국민들이 일상생활과 각종 활동에 활용할 수 있도록 우주청이 천문법에 따라 매년 발표하는 달력 제작의 기준이 되는 자료다.

2027년 달력의 적색표기일인 관공서의 공휴일은 일요일 52일, 국경일, 대체공휴일 및 올해부터 관공서의 공휴일로 지정된 노동절·제헌절 등 24일을 더해 76일이 되나, 설날(2.7), 현충일(6.6), 광복절(8.15), 개천절(10.3)이 일요일과 겹쳐 실질적인 총 공휴일은 72일이다.

주 5일제를 실시하는 기관의 경우에는, 관공서의 공휴일 72일과 함께 52일의 토요일이 더해져 휴일은 124일이나, 토요일과 겹치는 공휴일 5일(설 연휴 첫날(2.6.), 노동절(5.1.), 제헌절(7.17.), 한글날(10.9.), 기독탄신일(12.25.))을 제외하면 실질적인 총 휴일은 119일이다.

또한 3일 이상 연휴는 총 10번으로, ▷1월 1~3일(1월 1일 및 토·일요일, 3일) ▷2월 6~9일(토요일, 설날 및 설 연휴 대체공휴일, 4일) ▷2월 27일~3월 1일(토·일요일 및 3·1절, 3일) ▷5월 1~3일(노동절, 일요일 및 노동절 대체공휴일, 3일) ▷7월 17~19일(제헌절, 일요일 및 제헌절 대체공휴일, 3일) ▷8월 14~16일(토요일, 광복절 및 광복절 대체공휴일, 3일) ▷9월 14~16일(추석 및 추석 연휴, 3일) ▷10월 2~4일(토요일, 개천절 및 개천절 대체공휴일, 3일) ▷10월 9~11일(한글날, 일요일 및 한글날 대체공휴일 3일) ▷12월 25~27일(기독탄신일, 일요일 및 기독탄신일 대체공휴일, 3일)이다.

주요 전통명절은 설날(음 1월 1일)이 2월 7일(일)이고, 정월대보름(음 1월 15일)은 2월 21일(일), 단오(음 5월 5일)는 6월 9일(수), 칠석(음 7월 7일)은 8월 8일(일), 추석(음 8월 15일)은 9월 15일(수)이며, 한식은 4월 6일(화), 초복은 7월 20일(화), 중복은 7월 30일(금), 말복은 8월 9일(월)이다.

2027년 월력요항에 관해 자세한 사항은 29일부터 관보 및 우주항공청과 한국천문연구원 천문우주지식정보 누리집에서 확인할 수 있다.