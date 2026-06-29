차세대 성장 전략 ‘미래에셋 3.0’ 본격화 전통·디지털자산, 동일 플랫폼서 거래 홍콩 시작으로 미국, 일본 등 플랫폼 확장

[헤럴드경제=홍태화 기자] 미래에셋증권이 홍콩에서 글로벌 투자 플랫폼 ‘맵스(MAPS·Mirae Asset Portfolio Service)’를 공식 공개하고, 향후 외국인 투자자들도 국내 코스피·코스닥 종목에 투자할 수 있는 서비스를 구축한다.

현재는 시스템 안정성과 운영 체계 검증을 거쳐 단계적으로 서비스를 확대할 예정으로, 글로벌 투자자들이 하나의 플랫폼에서 한국을 포함한 주요 시장에 투자할 수 있도록 한다는 구상이다.

미래에셋증권 홍콩법인은 글로벌 투자 플랫폼 MAPS를 공식 공개했다며 29일 이같이 밝혔다. 지난 26일 홍콩 현지에서 개최된 ‘맵스 바이 미래에셋(MAPS by Mirae Asset)’ 공식 행사는 박현주 미래에셋그룹 글로벌전략가(GSO), 성준엽 홍콩법인 대표, 알렉스 성(Alex Sung) IT본부장 등 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

MAPS는 미래에셋의 차세대 성장 전략인 ‘미래에셋 3.0’ 비전 아래 선보이는 첫 글로벌 투자 플랫폼이다. 전통 자산과 디지털자산을 하나의 모바일 플랫폼에서 거래할 수 있도록 설계됐다.

향후 외국인 리테일 투자자들도 국내주식에 투자할 수 있는 환경을 구축하고, 안정성과 운영 체계에 대한 면밀한 검증을 기반으로 서비스를 단계적으로 고도화할 방침이다.

이번 MAPS 공개는 미래에셋증권이 그동안 국가별로 구축해 온 디지털 플랫폼 경쟁력을 글로벌 단일 플랫폼으로 확장하는 출발점이라는 점에서 의미가 크다.

미래에셋증권은 한국, 인도, 인도네시아, 베트남 등 주요 시장에서 모바일 트레이딩 플랫폼을 통해 현지 투자자들에게 다양한 금융상품 투자 서비스를 제공해 왔다.

MAPS는 이러한 경험과 기술력을 바탕으로 국가별 플랫폼을 넘어, 글로벌 투자자들이 하나의 플랫폼에서 다양한 금융상품과 시장에 접근할 수 있도록 설계된 통합 투자 플랫폼이다.

홍콩은 글로벌 자본시장을 연결하는 아시아 금융중심지이자 디지털자산 관련 제도 정비가 빠르게 이뤄지고 있는 시장으로, MAPS의 첫 무대로 선정됐다.

미래에셋증권 홍콩법인은 지난 4월 홍콩 증권선물위원회(SFC)로부터 디지털자산 리테일 라이선스를 최종 승인받으며 홍콩 개인투자자를 대상으로 디지털자산 거래 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련했다.

향후 미래에셋은 MAPS를 통해 미국, 한국, 중국, 싱가포르 등 주요 글로벌 시장으로 트레이딩 및 투자 서비스 범위를 확대할 계획이다.

국가별 시장에 머물렀던 투자 경험을 하나의 플랫폼으로 연결해 글로벌 시장 접근성을 높이고 고객에게 다양한 투자 경험을 제공하겠다는 전략이다.

또한 인공지능(AI) 기반의 자산관리 기능을 단계적으로 접목해 차세대 글로벌 투자 플랫폼으로 고도화할 방침이다.

미래에셋증권 관계자는 “MAPS는 미래에셋 3.0 비전을 고객 접점에서 구현하는 첫 글로벌 투자 플랫폼”이라며 “전통 금융자산과 디지털자산, 나아가 AI 기반 투자 서비스를 결합해 글로벌 투자자들이 하나의 플랫폼에서 더 넓은 투자 기회를 경험할 수 있게 하겠다”고 말했다.

미래에셋증권은 국내에서 해외 진출에 가장 적극적인 증권사 중 하나다. 지난 8일에는 싱가포르 기반 대형 증권사 UOB 케이 히안(Kay Hian)과 ‘외국인 통합계좌’ 서비스 제공을 위한 계약을 체결하고 본격적인 서비스를 시작한다고 밝혔다. 해외 현지법인(26개)과 사무소(3개)도 총 29개로 지난해 기준 국내 증권사 중 가장 많다.