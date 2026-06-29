중견‧중소기업 등 273곳서 실무경험

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 올해 하반기 ‘광주청년 일경험드림’ 사업에 참여할 제20기 드림청년 400명을 오는 7월 15일까지 모집한다.

‘광주청년 일경험드림’은 청년들이 다양한 직무를 경험하며 진로를 탐색하고 실무역량을 키울 수 있도록 지원하는 광주시의 대표적인 청년 일자리 사업이다. 지난 2017년 시작한 이후 현재까지 8390여명의 청년이 참여해 다양한 현장에서 실무 경험을 쌓고 취업과 진로 설계의 기반을 마련했다.

모집 대상은 광주광역시에 주민등록이 돼 있는 19∼39세(1986년 8월2일∼2007년 8월1일 출생) 미취업 청년이다.

선발된 청년은 본인의 희망과 적성에 따라 자기주도형(주 25시간, 5개월) 또는 집중참여형(주 40시간, 3개월) 중 하나를 선택해 근무할 수 있다. 참여 청년은 매칭된 사업장에서 실무를 경험하며, 광주시 생활임금 수준(세전 월 174만~278만원)의 급여를 받는다.

이와 함께 조직 적응을 돕는 온보딩 교육과 직무교육, 현직자 멘토링, 지역사회 연계 프로그램 등 다양한 성장 프로그램도 지원받는다.

광주시는 이번 사업을 위해 공공기관과 공기업, 중소·중견기업, 창업기업 등 273개 사업장을 제20기 드림터로 선정했다. 주요 참여기관은 한국알프스㈜, ㈜무등기업, ㈜KBC광주방송, (사)광주경영자총협회, 광주신용보증재단, 조선대학교 등이다.

선발 결과는 7월29일 전남광주청년통합플랫폼, 광주청년일경험드림 누리집에 게시될 예정이다.

모집 관련 자세한 사항은 광주청년일경험드림 누리집 및 전남광주청년통합플랫폼(광주청년통합플랫폼)에서 확인할 수 있으며, 기타 문의는 수행기관인 전남대학교 산학협력단(일경험드림사업단)으로 하면 된다.

권윤숙 청년정책과장은 “일경험드림 사업은 청년들이 실무를 경험하며 자신의 진로를 탐색할 수 있는 소중한 기회”이라며 “앞으로도 청년들이 지역에서 좋은 일경험을 통해 성장하고 취업으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.