‘100×100 프로젝트’ 개시 국민투표로 만드는 관광지도 트렌드 망라한 100개 주제 대국민 투표로 명소 선정해 참여 횟수 제한 없이 진행

[헤럴드경제=김명상 기자] 문체부와 한국관광공사가 올여름 국민투표를 진행해 총 1만개의 관광명소를 선정한다. 국민 참여를 통해 관광 콘텐츠를 확장하는 것을 목표로 한다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 금일(29일)부터 7월 10일까지 ‘대한민국 명소 발굴 100X100 프로젝트’ 국민투표를 진행한다. 해당 사업은 여행 흐름을 고려해 여행 전문가와 국민이 직접 참여하는 새로운 관광 홍보 사업으로, 지역관광 흥미를 유도하고 관심도를 높이기 위해 추진한다.

이번 프로젝트의 추진을 위해 두 기관은 부내 아이디어 공모전과 전 직원 대상 아이디어 토론회를 개최해 사업 방향성을 정했다. 이후 올해 3월 여행기자와 여행작가, 지역관광 전문가, 방한 관광 전문가 등 여행 전문가 100인을 구성했으며, 이들이 추천한 100개의 여행 주제와 주제별 명소 후보를 6월 29일에 처음 공개한다.

‘100×100 프로젝트’는 미식과 자연·생태뿐만 아니라, 최근 여행 흐름을 반영한 취향 여행, 라이프스타일 등 8개의 상위 분류로 범주화해 주제 총 100개를 정했다. 상위 분류는 체험 콘텐츠, 미식, 자연·생태, 라이프스타일, ‘K-콘텐츠’, 문화·예술·전통, 건축물, 여행 취향 등이다.

주요 주제로는 ▷국밥·해장국 100 ▷발바닥 100 ▷월척 명당 100 ▷네 발로! 반려동물 여행 100 ▷할매니얼의 K-디저트 탐방 100 ▷지금 마시러 갑니다. 술부심 뿜뿜 100 ▷나만의 겨울왕국 100 ▷피드에 올릴 그 순간 100 ▷멍 때리기 좋은 100 등 여행객들의 관심을 유발할 수 있는 다양한 주제를 선보인다. 특히 최근 확대되는 방한 관광수요에 맞춰 ▷케이팝 성지순례 ▷K-신 ▷빈티지 패션 성지 등 방한 관광객의 취향을 겨냥한 주제도 소개한다. 문화체육관광부는 남녀노소와 내외국인 모두가 즐길 수 있는 주제와 명소를 소개해 대한민국 관광에 새로운 흥미 요소를 부여할 예정이다.

‘100X100 프로젝트’는 국민의 선택을 통해 최종 완성된다. 100개의 주제와 주제별 명소 후보를 공개하고 국민이 직접 참여해 평소 관심이 있거나 가보고 싶은 명소에 투표하면, 그 결과에 따라 100개 주제별 100개의 명소 총 1만 개의 대한민국 관광명소를 선정한다.

투표에 참여하는 국민은 ‘대한민국 구석구석 누리집’, ‘여행가는달 누리집’ 등을 통해 투표 페이지에 접속해 주제와 명소를 선택하면 된다. 투표 횟수 제한은 없으며 여러 주제와 명소에 자유롭게 투표할 수 있다. 참여자에게는 추첨을 통해 이동형 텔레비전, 외식상품권 30만 원권, 온라인 온누리 상품권 5만 원권과 1만 원권 등 다양한 경품을 제공하며, 투표 참여 횟수가 많을수록 당첨 확률이 올라간다.

총 100개의 주제 중 명소 후보가 100개 미만으로 구성된 8개 주제에 대해서는 국민이 직접 명소를 추천할 수 있다. 후보가 100개 미만인 주제는 ▷가사 속 그곳 100 ▷감성 기차역 100 ▷등대지기의 비밀지도 100 ▷캠퍼스 투어 100 ▷버킷아일랜드 100 ▷제주오름 100 ▷기도여행 100 ▷케이티엑스 타고 대한민국 구석구석 100 ▷시간을 잇는 읍성·산성 여행 100이다. 추천자는 장소와 사유 등을 제안할 수 있으며, 해당 장소가 명소로 선정되면 소정의 상품을 받을 수 있다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 국민의 투표 참여를 독려하기 위해 추가적인 연계 행사도 함께 마련했다. 국내 여행에 대한 관심을 높이기 위해 대국민 행사 ‘여행가는 달 여름 미니 캠페인’을 개최한다. 명소 발굴 투표 참여 후 누리소통망에 인증하면 추첨을 통해 총 200명에게 1만 원 상당의 편의점 모바일 상품권을 제공한다.

투표 종료 이후 선정된 대한민국 관광명소 총 1만 개는 ‘대한민국 구석구석’ 누리집을 통해 공개한다. 선정된 관광명소 방문을 유도하기 위한 행사도 진행한다. 마니아층이 탄탄한 주제에 대해서는 도장 깨기 행사를 개최하고 방문 횟수에 따른 수집형 기념품을 제공한다. 주제별 대표 콘텐츠 창작자와 함께하는 행사와 홍보도 추진해 선정 명소를 지속적으로 알릴 계획이다.

강정원 문체부 관광정책실장은 “‘100X100 프로젝트’는 여행을 떠날 때 가장 먼저 시작되는 고민인 ‘어디를 가야 할까?’에 대한 걱정을 줄여줄 것으로 생각한다”면서 “‘100X100’을 통해 한국을 찾는 외국인 여행객에게 다양한 관광지를 소개하고, 이들이 새로운 지역으로 발걸음을 옮기는 데 중요한 나침반이 될 것”이라고 말했다.