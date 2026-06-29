안철수 “호남 관련 토지 보유 현황 공개해야” 고동진 “RE100 재생에너지 이야기 잘못”

[헤럴드경제=정석준 기자] 야권에서 호남 지역 반도체 클러스터 조성을 두고 비판의 목소리가 이어지고 있다. 인프라 부족에 정부와 여당의 투기 의혹까지 제기하며 공세 수위를 높였다.

안철수 국민의힘 의원은 29일 페이스북에서 “이재명 청와대가 ‘호남 반도체’에 사활을 걸었다”며 “특히 이 대통령은 주말에만 7개의 게시글을 올리며 폭주하고 있다”고 밝혔다.

안 의원은 “호남 삼전닉스 예상 부지 일대에도 불이 붙었다”며 “‘평생에 이런 관심은 처음’이라 할 정도로 투자 문의가 빗발치고 기존 매물은 모두 사라졌다고 한다”고 비판했다.

이어 “정부가 호남 반도체를 강행할수록, 해당 부지뿐만 아니라 인근 상권과 주거지의 집값, 땅값은 수직상승 할 것”이라며 “연계 도로, 철도, 물길 등 물류망 인프라 관련 토지 또한 대박을 맞게 된다. 공장 운영에 필수적인 부지이기에 부르는 게 값이 된다”고 덧붙였다.

그러면서 “결국 호남 반도체 공장은 수많은 땅부자를 양산할 것”이라며 “막대한 토지보상금과 매매차익으로 돈벼락이 쏟아진다. 그런데, 이 중 정부, 여당 인사가 없다고 단언할 수 있나”고 반문했다.

그는 “이재명 정부 공직자와 민주당 국회의원, 지자체장, 지방의원, 당직자 등은 즉시 호남 관련 토지 보유 현황을 공개해야 한다”며 “호남 반도체 투자는 결국 누군가의 투기 대박 프로젝트이자, 머지않은 시기에 특검의 대상이 되고 말 것”이라고 주장했다.

삼성전자 임원 출신인 고동진 국민의힘 의원은 이날 MBC 라디오에 출연해 용수, 전력 등 인프라 문제를 지적했다. 고 의원은 “반도체에 이야기가 나오게 되면 구체적으로 부지에 대한 것, 그다음에 반도체가 흔히 인·수·전 싸움 인력·수력·전력, 그 다음에 ‘쩐의 전쟁’ 이렇게 이야기를 한다”며 “반도체를 조금이라도 아는 사람은 어떻게 이렇게 모르고 이야기하나라고 하는 느낌이 들 것”이라고 말했다.

고 의원은 “용수 문제는 물의 재활용 기술이 최근에 많이 좋아져서 일단 이건 약간 논외로 해서 깊게 따져봐야 된다”며 “반도체 첨단 공정에서 RE100 재생에너지를 이야기하는 것 자체가 대단히 잘못됐다. 지금 용인의 삼성전자 국가산단에 10GW 전기를 대려면 태양광으로, 서울시 1억7000만 평의 땅에 태양광 패널을 깔고 그다음에 축구장 10배만큼의 ESS를 깔아야 된다”고 언급했다.