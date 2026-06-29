[헤럴드경제=한영대 기자] 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 한국 대표팀이 32강 토너먼트 진출에 실패한 가운데 홍명보 감독의 3백 전술 고집과 이른바 ‘해줘 축구’ 등이 도마 위에 오르고 있다.

북중미 월드컵은 29일(한국시간)부터 32강 토너먼트에 돌입했다. 하지만 A조에 속했던 한국은 1승 2패로 3위를 기록, 32강 토너먼트 진출에 실패했다. 이번 월드컵에서는 조3위 상위 8개 국가들도 32강에 진출할 수 있었지만, 한국은 32강 경쟁에서 10위에 머물렀다.

월드컵 조별예선 결과가 발표됐을 때만 하더라도 한국이 32강에 무난히 진출할 것이라는 여론이 우세했다. 같은 조에 속했던 멕시코와 체코, 남아공과 비교했을 때 김민재(바이에른 뮌헨), 이강인(파리 생제르맹) 등 유럽 주요 무대에서 활약하는 선수들이 많았기 때문이다. 잉글랜드 프리미어리그 득점왕 출신 손흥민(LA FC)의 존재도 우리나라 전력에 큰 보탬이 됐다.

우수한 전력을 보유했던 한국이 32강 진출에 실패한 원인에 대해 3백만 고집하는 홍 감독의 경직적인 전술 운영이 작용했다는 분석이 나오고 있다. 실제 조별예선 2차전인 멕시코전, 마지막 경기인 남아공전에서 우리나라는 후반전에 선제골을 허용했다. 한국 대표팀으로서는 골이 필요한 상황이었지만, 홍 감독은 끝내 3백을 고집했다.

특히 남아공전에서는 무승부만 거뒀어도 32강에 진출할 수 있었는데, 홍 감독은 1골을 넣기 위한 노력보다는 추가 실점을 하지 않는 전략을 택했다. 조 3위 상위 8개 국가에 주어지는 32강 진출권을 획득하기 위한 노림수로 보였지만, 이 같은 판단은 패착으로 이어졌다.

이른바 해줘 축구에 대한 비판의 목소리도 커지고 있다. 해줘 축구란 전술이 아닌 특정 선수에게 의존하는 전략을 비꼬는 단어다. 실제 홍 감독은 선수들에게 디테일한 전술 지시를 하는 대신 개인 플레이에 의존하는 모습을 보여 월드컵 이전에도 많은 비판을 받았다.

해줘 축구는 남아공전에서 더욱 두드려졌다. 남아공이 예상 외로 선전하는 모습을 보였지만, 한국 대표팀은 이에 대한 뚜렷한 대응책을 내놓지 못하고 이강인의 패스 플레이에 지나치게 의존했다. 이에 남아공은 이강인만 막으면 한국 대표팀 공격이 풀리지 않을 것이라고 판단, 이강인 압박에 집중했다.

과거 2022년 카타르 월드컵 당시 한국 대표팀을 지휘했던 파울루 벤투 감독은 후방 빌드업을 시작으로 공격을 전개, 상대가 누구든 주도적으로 경기를 운영하는 전략을 펼쳤다. 그 결과 한국 대표팀은 1승 1무 1패로 16강 진출에 성공했다. 당시 우리나라와 같은 조에 속했던 국가가 우루과이랑 가나, 포르투갈인 점을 고려했을 때 우수한 성적을 거뒀다는 호평을 받았다.

하지만 벤투 감독 계약 만료 후 대표팀 지휘봉을 잡은 위르겐 클린스만, 홍명보 감독이 잇달아 뚜렷한 전술 없는 해줘 축구를 남발하면서 한국 축구는 퇴보했다는 평가를 받고 있다.