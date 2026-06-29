목동 재건축 첫 단지, 단지명 ‘아크로 목동리젠시’ 목동 유일 한강·안양천 조망 입지 극대화

[헤럴드경제=김희량 기자] DL이앤씨가 목동신시가지의 첫 재건축 단지인 목동6단지 재건축 사업 시공사로 확정됐다.

29일 업계에 따르면 DL이앤씨는 지난 27일 서울 양천구 양정고등학교 체육관에서 열린 목동6단지 조합의 시공사 선정 총회에서 총 투표수 1196표 중 1032표(86.2%)를 얻어 시공사 지위를 얻었다.

목동6단지는 지하 3층~지상 최고 49층, 11개 동, 2184가구 규모(대안 설계 기준)다. 공사비는 1조2868억원에 이른다. ‘아크로 목동리젠시’를 새 단지명으로 제안했던 DL이앤씨는 우선협상대상자로 선정된 이후 총회를 거쳐 시공사 지위를 획득했다.

DL이앤씨 관계자는 “아크로 목동리젠시는 목동에서 유일하게 한강과 안양천을 동시에 조망할 수 있는 입지적 가치를 갖고 있다”면서 “글로벌 설계 거장들과의 협업을 통해 목동 최고 수준의 조망과 조경 특화 설계를 선보일 것”이라고 말했다.

실제 DL이앤씨는 S급 한강 조망 세대를 조합원 가구 수 대비 116% 수준까지 확대해 한강 조망이 단지 전체의 가치 상승으로 연결되도록 했다. 또 초고층 구조 설계 분야에서 세계적 명성을 가진 영국의 ‘에이럽(ARUP)’과의 협업으로 시공 품질을 높일 예정이다. 조경에는 글로벌 조경 디자인 그룹인 ‘MSP’가 참여한다.

펜트하우스와 듀플렉스하우스(복층형 구조 및 광폭 테라스 적용)를 비롯해 총 1554가구에 특화평면이 적용된다. 일부 저층 세대에는 프라이빗 가든과 전용 테라스가 계획됐다. 교육특구 목동의 위상에 걸맞은 상위 0.1% 수준의 애듀플랫폼 커뮤니티를 제안한 것도 특징이다. 실내 수영장과 패밀리 스파, 프라이빗 다이닝룸은 물론 리버뷰 스카이 라운지와 리버뷰 스카이 풀빌라 등 한강 조망 특화 커뮤니티가 들어설 예정이다.

DL이앤씨 관계자는 “목동 최초의 아크로라는 타이틀에 걸맞는 글로벌 설계 역량과 주거 철학을 바탕으로 향후 목동의 미래가치를 이끄는 상징적인 랜드마크를 완성할 것”이라고 밝혔다.

한편 DL이앤씨는 올해 1분기 연결 기준 매출 1조7252억원, 영업이익 1574억원을 기록(잠정)한 것으로 집계됐다. DL이앤씨는 이번 수주 성과를 바탕으로 연이은 목동권 수주와 성수2지구, 여의도 등 서울 핵심 도시정비사업지에서의 시공권 확보에 나선다는 방침이다.