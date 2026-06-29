[헤럴드경제=정대한 기자] GS리테일이 국내 ESG 평가기관 서스틴베스트가 발표한 ‘2026년 상반기 ESG 평가’에서 5회 연속으로 최고 등급인 AA 등급을 획득했다고 29일 밝혔다.

GS리테일은 지난 23일 발표된 서스틴베스트 ESG 평가 결과에서 지난 2024년 이후 5회 연속으로 AA 등급을 받았다. 올해 평가 대상 1305개 기업 중 AA 등급을 받은 기업은 11.7%에 불과하다.

서스틴베스트는 AA 등급에 대해 “ESG 경영 리더십과 실행력을 바탕으로 지속가능성을 핵심 비즈니스 전략에 내재화한 기업에 부여하는 등급”으로 설명하고 있다. 서스틴베스트는 국내 약 1300개 상장·비상장 기업을 대상으로 매년 상·하반기 ESG 평가를 하고 있다. 평가 결과는 연기금과 자산운용사 등 주요 기관투자자의 ESG 투자 판단 기준으로 활용된다.

GS리테일은 서스틴베스트가 선정한 ‘2026년 상반기 ESG Best Companies 100’에도 5회 연속 이름을 올렸다. 또한, 필수소비재 유통 및 소매 섹터 내 자산 규모 2조원 이상 상장기업 가운데 최상위 기업으로 평가받았다.